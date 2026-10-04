L'impostazione segreta della tua Playstation che migliora di colpo l'immagine

Tra le impostazioni video della PlayStation 5 c’è una funzione che molti utenti ignorano e che può rendere l’immagine sensibilmente più fluida durante il gioco.

Si tratta del VRR, una tecnologia pensata per sincronizzare console e schermo e ridurre alcune fastidiose irregolarità visive. Per sfruttarla davvero, però, servono TV, collegamento HDMI e giochi compatibili. E basta controllare una voce del menu per capire se è già attiva.

VRR, cos’è davvero e perché riduce tearing, lag e scatti

Il Variable Refresh Rate, cioè VRR, serve a sincronizzare in tempo reale la frequenza di aggiornamento di TV o monitor con i fotogrammi prodotti dalla GPU della PS5. Detto semplice: lo schermo non va più a ritmo fisso, ma segue l’uscita video della console. Quando tutto è impostato nel modo giusto, l’immagine appare più compatta. Si vedono meno screen tearing, quelle fastidiose “spaccature” orizzontali, meno micro-scatti e i comandi sembrano rispondere con più prontezza.

La differenza si nota soprattutto nei giochi che puntano a un frame rate alto, per esempio nelle modalità prestazioni a 60 FPS o oltre. In questi casi il VRR su PlayStation 5 può rendere meno evidenti i piccoli cali e dare alla scena un andamento più regolare. Chi lo prova, spesso, non sa neppure dire cosa sia cambiato: l’immagine sembra solo più stabile. Attenzione però: non aumenta la potenza della console e non trasforma un gioco fatto male in un titolo fluido. Il suo lavoro è mettere d’accordo console e schermo, non correggere il gioco.

Come si attiva il VRR nelle impostazioni video della PlayStation 5

Per attivare il VRR su PS5 bisogna entrare nelle Impostazioni, l’icona dell’ingranaggio in alto a destra nella schermata principale. Da lì si passa a Schermo e video, poi a Uscita video. A quel punto compare la voce VRR, da impostare su Automatico invece che su “Disattivato”. Se l’opzione non compare o non si può selezionare, nella maggior parte dei casi la colpa non è della console: bisogna controllare televisore, monitor o porta HDMI usata.

C’è anche un’altra voce, “Applica ai giochi non supportati”. Serve a forzare il Variable Refresh Rate anche sui titoli che non hanno un supporto specifico. Può aiutare, ma non sempre. Su alcuni giochi funziona bene, su altri può causare piccoli difetti visivi o comportamenti strani. Meglio provarla con calma, magari in una scena che si conosce già. Se compaiono sfarfallii, neri anomali o instabilità, conviene disattivarla. Bastano pochi secondi nel menu.

HDMI 2.1, giochi supportati e soglia dei 48 FPS: il limite da conoscere

Il punto decisivo è tecnico: per usare il VRR della PlayStation 5 serve una TV o un monitor con ingresso HDMI 2.1 compatibile. Gli schermi fermi a HDMI 2.0, in genere, non permettono alla PS5 di usare questa funzione. Il cavo nella confezione della console è già un HDMI 2.1, quindi il controllo vero va fatto sulla porta del televisore. Su molti modelli solo uno o due ingressi hanno tutte le funzioni avanzate; gli altri sono HDMI più tradizionali. Sembra un dettaglio, ma cambia tutto.

Poi c’è il gioco. Deve supportare bene il VRR, oppure almeno reggere quando la funzione viene forzata. Tra i titoli citati più spesso per compatibilità e resa ci sono Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered, Ratchet & Clank: Rift Apart e Astro’s Playroom. Secondo le analisi tecniche di Digital Foundry, il VRR su PS5 lavora entro un margine preciso: quando il frame rate scende sotto circa 48 FPS, perde efficacia. Sotto quella soglia, tearing e scatti possono tornare a farsi vedere.

Resta fuori anche un altro caso molto comune: i giochi PS4 non usano il VRR su PlayStation 5 nello stesso modo dei titoli nativi PS5. Per questo l’impostazione è utile, ma non fa miracoli e non vale per tutto. Se avete una TV recente con HDMI 2.1 e giocate a titoli aggiornati, conviene attivarla. Se invece usate uno schermo più vecchio o giochi non supportati, il miglioramento potrebbe essere minimo, se non del tutto assente.