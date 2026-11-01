L'impostazione HDMI-CEC del tuo televisore ti aiuta a controllare qualsiasi cosa

Una funzione nascosta nei menu del televisore può semplificare molti gesti quotidiani, ma spesso passa inosservata anche a chi utilizza diversi dispositivi collegati ogni giorno.

Tra console, soundbar e dispositivi di streaming, gestire tutto dal divano può diventare meno complicato di quanto sembri. Molti televisori dispongono già di questa possibilità, anche se l’impostazione viene indicata con nomi differenti a seconda del produttore. Capire dove trovarla e come configurarla permette di sfruttare meglio gli apparecchi presenti in casa, evitando passaggi e telecomandi superflui.

Che cos’è HDMI-CEC e perché accende TV, console e streaming stick da solo

La sigla HDMI-CEC significa Consumer Electronics Control. In parole semplici, è la parte dello standard HDMI che permette ai dispositivi collegati alla TV di “parlarsi”. Lo stesso cavo che trasmette immagini e suono può mandare anche piccoli comandi: accendere, spegnere, cambiare ingresso, regolare il volume, muoversi nei menu. Così, quando si avvia una console compatibile o un box come Apple TV, il televisore può accendersi da solo e andare subito sull’ingresso corretto, senza dover cercare il telecomando principale.

Attenzione però a non confonderlo con HDMI ARC o eARC. Quelle funzioni servono soprattutto per il ritorno audio tra TV e soundbar o ricevitore. Il CEC, invece, si occupa dei comandi. È per questo che il telecomando del televisore può alzare il volume della soundbar, mettere in pausa un contenuto o controllare un dispositivo esterno. Non serve un cavo speciale: di solito basta che TV e apparecchi collegati supportino la funzione e che sia attiva nei menu. Ed è proprio lì che spesso cominciano i problemi.

I nomi da cercare nei menu: Anynet+, SIMPLINK, BRAVIA Sync e gli altri

Il punto è che nei menu dei televisori quasi mai si legge semplicemente HDMI-CEC. Ogni marchio ha scelto il suo nome, e così molti utenti pensano che la funzione non ci sia. Su Samsung si chiama Anynet+. Su LG è SIMPLINK. Sui televisori Sony può comparire come BRAVIA Sync, BRAVIA Link o Control for HDMI. Philips usa EasyLink, Panasonic parla di VIERA Link, HDAVI Control o EZ Sync, mentre Sharp la indica come AQUOS Link. Su alcuni modelli Roku TV si trova sotto “Control other devices”; Vizio, invece, usa spesso la dicitura più chiara CEC o HDMI-CEC.

Di solito l’opzione è nascosta in Impostazioni, dentro voci come Generali, Dispositivi esterni, Ingressi o Impostazioni HDMI. Il percorso cambia da modello a modello, e anche gli aggiornamenti software possono spostare le voci. Per questo, a volte, conviene dare un’occhiata al manuale o alla pagina di supporto del produttore. Un tecnico di un centro assistenza, davanti a un televisore LG aggiornato da poco, l’ha detta senza troppi giri: “La funzione c’è, solo che nessuno la cerca con quel nome”. Ruvida, ma abbastanza vera.

Configurazione, vantaggi e problemi: quando attivarlo e quando spegnerlo

Attivare HDMI-CEC richiede pochi minuti. Prima si collegano correttamente TV, soundbar, console o box streaming. Poi si abilita la funzione sul televisore e si controlla che sia accesa anche sui dispositivi esterni. Su Apple TV l’opzione si trova di solito in Telecomandi e dispositivi, nella parte dedicata al controllo di TV e ricevitori. Su PlayStation 5 bisogna cercare HDMI Device Link. Le soundbar spesso hanno il CEC già attivo, ma vale comunque la pena controllare. Una volta fatto, basta provare: accensione del dispositivo, cambio automatico dell’ingresso, volume, spegnimento coordinato.

I vantaggi si vedono subito. Con one-touch play, il televisore si accende e passa da solo all’ingresso giusto. Spegnendo la TV, gli altri apparecchi possono andare in standby. E il telecomando principale diventa sufficiente per gestire più dispositivi. Se una soundbar è collegata alla porta ARC o eARC, il volume si controlla direttamente dal telecomando del televisore e l’audio passa dagli altoparlanti interni al sistema esterno.

Non sempre, però, fila tutto liscio. Può capitare che un televisore si accenda da solo, cambi ingresso mentre si sta guardando altro o spenga dispositivi ancora in uso. In questi casi meglio procedere con calma: scollegare gli apparecchi uno alla volta, capire quale crea il problema e disattivare HDMI-CEC solo su quello. Spegnerlo su tutta la TV è l’ultima soluzione. Quando funziona bene, però, questa piccola impostazione fa davvero quello che promette: riduce telecomandi, passaggi inutili e perdite di tempo.