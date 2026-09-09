L'impostazione dell'iPhone che ti permette di leggere e guardare video in auto senza soffrire il mal d'auto

Si chiama Indicatori di movimento del veicolo, si trova nelle impostazioni di accessibilità e punta a ridurre quel fastidio che nasce quando gli occhi vedono una cosa e il corpo ne sente un’altra durante il viaggio.

Gli indicatori di movimento del veicolo sono piccoli punti animati che appaiono lungo i bordi dello schermo dell’iPhone quando l’utente si trova in auto, su un autobus o su un altro mezzo in movimento. Non coprono quello che si sta leggendo, non disturbano la visione di un filmato e non bloccano le app: restano ai margini, abbastanza discreti, ma seguono gli spostamenti del veicolo.

L’idea indicata da Apple nelle pagine dedicate all’accessibilità è piuttosto semplice: dare al cervello un riferimento visivo in più mentre lo schermo resta fermo davanti agli occhi. I puntini si muovono in modo coerente con il mezzo e possono aiutare chi, durante un tragitto, comincia a sentirsi male dopo qualche minuto passato su chat, articoli o piattaforme video.

La funzione è pensata soprattutto per i passeggeri, non per chi guida. È un punto importante, che Apple chiarisce senza giri di parole: gli indicatori non vanno usati al volante né in situazioni in cui l’attenzione deve restare sulla strada. Prima ancora che una precisazione tecnica, è una regola di buon senso.

Perché i punti animati riducono il conflitto tra occhi e orecchio interno

La nausea da movimento nasce spesso da un cortocircuito tra i sensi. Gli occhi, fissi sullo schermo dell’iPhone, vedono un’immagine stabile. L’orecchio interno, invece, registra curve, frenate, accelerazioni e cambi di direzione. Il corpo sente il viaggio, lo sguardo no. Ed è lì che può arrivare il malessere.

Uno smartphone usato in auto da passeggero, con indicatori puntinati ai bordi dello schermo per ridurre la nausea da movimento.

I punti animati servono proprio a ridurre questa distanza. Muovendosi ai bordi del display, danno agli occhi un segnale laterale del movimento reale del veicolo, senza obbligare l’utente a smettere di leggere o a interrompere un video. Non è una cura medica, e Apple non la presenta come tale. È uno strumento di supporto per attenuare un disturbo molto comune.

Secondo le indicazioni della società, la funzione dà il meglio quando la persona è seduta guardando verso la parte anteriore del veicolo. In pratica, funziona meglio se corpo e sguardo sono già orientati nella direzione del viaggio. Il caso tipico è quello di un passeggero sul sedile posteriore, telefono in mano e occhi rivolti in avanti.

Come si attiva: Impostazioni, Accessibilità, Movimento e modalità Automatica

Per attivare gli indicatori di movimento del veicolo bisogna aprire l’app Impostazioni dell’iPhone, entrare in Accessibilità e poi selezionare Movimento. In quel menu compare l’opzione dedicata agli indicatori, da cui si può scegliere come usarli durante gli spostamenti.

La scelta più pratica è la modalità Automatica. Una volta attivata, l’iPhone mostra i puntini quando rileva che il dispositivo si trova dentro un mezzo in movimento e li fa sparire quando il veicolo si ferma. Non bisogna ricordarsi ogni volta di accendere o spegnere la funzione prima di salire in auto.

Il sistema lavora in secondo piano. Quando il telefono riconosce il movimento, i punti compaiono ai bordi dello schermo. Tutto qui. È una soluzione pensata per restare discreta: chi sta leggendo un messaggio, una notizia o guardando una serie non deve cambiare app né fermarsi.

Può tornare utile anche nei tragitti di tutti i giorni, non solo nei viaggi lunghi. Un pendolare in bus, uno studente in macchina con i genitori, un passeggero in taxi: situazioni diverse, ma con lo stesso problema di fondo, cioè il fastidio provocato dall’uso prolungato del telefono mentre il mezzo è in movimento.

Personalizzazione, scorciatoie e limiti di sicurezza per i passeggeri

Apple permette anche di cambiare l’aspetto degli indicatori. Sempre dal percorso Impostazioni, Accessibilità, Movimento, si può entrare nella sezione dedicata e scegliere Personalizza aspetto. Da lì si può intervenire su movimento, colore e visibilità dei punti.

Il pattern di movimento può essere impostato su una modalità più regolare, con spostamenti prevedibili, oppure su una modalità più dinamica, con variazioni più marcate. Si può scegliere anche il colore dei punti: il sistema regola la saturazione per mantenere un buon contrasto con quello che appare sullo schermo, che sia una pagina chiara, una chat scura o un video.

C’è poi la possibilità di rendere i punti più evidenti. Le opzioni permettono di aumentare la dimensione dei singoli indicatori oppure di farne comparire di più lungo i bordi del display. Una scelta utile per chi fatica a notarli, ma da dosare: per alcuni utenti troppo movimento sullo schermo può diventare fastidioso.

La funzione può essere controllata anche dal Centro di controllo, aggiungendo il comando dedicato per mostrare o nascondere rapidamente gli indicatori. Apple suggerisce inoltre di usare una scorciatoia di accessibilità, così da attivarli da qualsiasi schermata senza dover tornare ogni volta nelle impostazioni.

Resta il limite più importante: gli indicatori di movimento del veicolo sono pensati per i passeggeri. Non devono essere usati da chi guida, nemmeno per “dare un’occhiata” al telefono durante una sosta breve. La sicurezza viene prima della comodità. Il messaggio, qui, è chiaro: leggere e guardare video in auto può diventare meno fastidioso, ma solo se non si è al volante.