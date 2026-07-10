LIDL vince ancora una volta con l'oggetto tech che abbiamo sognato tutti, ora ad un prezzo accessibile di 12 euro

Tra gli scaffali tecnologici della catena tedesca è tornato un accessorio che negli ultimi anni ha guadagnato spazio anche nelle case, non solo negli uffici: il distruggidocumenti a marchio Tronic, proposto a 12,99 euro, con capacità di taglio fino a 6 fogli A4 da 80 grammi per metro quadro alla volta. Un dettaglio che lo rende adatto a un utilizzo domestico regolare, senza le pretese (e i costi) dei modelli professionali da ufficio.

Il punto di forza dell’oggetto, oltre al prezzo, è il braccio estensibile pensato per adattarsi ai cestini della carta più diffusi in commercio, sia rotondi che quadrati, con una misura compresa tra 32 e 47 centimetri di circonferenza. Si tratta di una soluzione pratica per chi non vuole acquistare un cestino dedicato: il dispositivo si aggancia sopra un contenitore già esistente e lo trasforma, di fatto, in un piccolo distruggidocumenti da scrivania o da studio.

LIDL svende il prodotto tech indispensabile

Il prodotto riporta anche la certificazione GS, marchio che in Germania e in altri Paesi europei attesta la sicurezza elettrica e meccanica degli apparecchi domestici, e un’indicazione di garanzia di 3 anni, superiore alla media di molti dispositivi di fascia simile venduti nella grande distribuzione. Non è un dettaglio da poco per un elettrodomestico che, per sua natura, lavora con lame e motorini elettrici sottoposti a un utilizzo ripetuto.

Il tema della distruzione dei documenti cartacei è tornato d’attualità negli ultimi anni per ragioni che vanno oltre la semplice comodità. Con la diffusione dello smart working molte famiglie gestiscono in casa buste paga, estratti conto, contratti e documenti sanitari che un tempo restavano quasi esclusivamente negli archivi aziendali. La normativa sulla protezione dei dati personali ha reso più diffusa la sensibilità verso lo smaltimento sicuro di queste carte, che riportano spesso informazioni bancarie o fiscali non destinate a finire intatte nel bidone della differenziata.

Sul mercato italiano un distruggidocumenti domestico di fascia base, con caratteristiche simili in termini di capacità di taglio, si colloca solitamente in una forbice di prezzo che parte da circa 20 euro e sale rapidamente per i modelli con cestino integrato o con funzione di taglio a frammenti (cross-cut) invece che a strisce. L’offerta Lidl, proponendo un accessorio da abbinare a un cestino già posseduto, riesce così a ritagliarsi una fascia di prezzo più bassa rispetto ai prodotti concorrenti venduti come unità complete.

Come per la maggior parte delle offerte a rotazione settimanale della catena, la disponibilità nei punti vendita fisici resta legata allo stock e può esaurirsi in tempi rapidi rispetto alla durata prevista del volantino, un aspetto che negli ultimi mesi ha riguardato diversi articoli tecnologici a basso costo proposti dall’insegna.