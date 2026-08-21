Lidl, il ventilatore che ha fatto impazzire l'Europa è arrivato anche in Italia in sconto

Lidl riporta sotto i riflettori il tema dei ventilatori in offerta nell’estate 2026. In Francia, davanti ai supermercati della catena tedesca, si sono viste code e scaffali svuotati: migliaia di clienti a caccia di prodotti per rinfrescare casa, spinti dal caldo estremo e da prezzi molto bassi. Una corsa che ora fa guardare anche all’Italia, dove alcuni modelli Silvercrest compaiono già nei volantini stagionali.

L’assalto ai Lidl francesi: code di notte, scaffali vuoti e polizia nei punti vendita

In diversi supermercati Lidl in Francia, secondo le ricostruzioni della stampa locale poi riprese nei giorni successivi, i clienti si sono messi in fila già dalla notte per comprare ventilatori e piccoli apparecchi per raffrescare le abitazioni. In alcune città le attese sarebbero cominciate intorno all’una. A Saint-Germain-en-Laye, nell’area parigina, qualcuno si sarebbe presentato davanti al negozio già dalle 23 della sera prima.

All’apertura, fissata alle 8.30, la pressione agli ingressi ha creato momenti di caos: parcheggi pieni, scaffali svuotati in pochi minuti, discussioni tra clienti e, in alcune sedi, l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma. “Eravamo lì solo per comprare un ventilatore, poi è diventata una corsa”, ha raccontato un cliente ai media francesi. A rendere il caso così evidente è il tipo di prodotto: non un articolo raro o tecnologico, ma un oggetto comune, diventato però improvvisamente indispensabile dopo giornate con temperature oltre i 35 gradi e case sempre più difficili da rinfrescare.

Le offerte che hanno fatto scattare la corsa: ventilatori a 15 euro e mini condizionatori a 179 euro

A spingere la domanda sono stati soprattutto i prezzi. Nei supermercati francesi coinvolti nella promozione, i ventilatori Lidl tradizionali e a torre sono stati messi in vendita a 15 euro. Alcuni dispositivi portatili ad aria fredda, simili a piccoli condizionatori, sono arrivati sugli scaffali a 179 euro, contro un prezzo abituale indicato intorno ai 199 euro.

Secondo quanto riportato, la catena avrebbe distribuito circa 200 mila pezzi tra ventilatori e mini sistemi di raffrescamento: tanti, ma non abbastanza per reggere l’ondata di richieste nelle zone più colpite dall’afa. Il resto lo ha fatto il caldo. Rivenditori francesi come Darty, Fnac e Boulanger avevano già segnalato scorte ridotte o finite in alcune categorie.

Michel-Édouard Leclerc, presidente dell’omonimo gruppo della grande distribuzione, ha parlato di 700 mila ventilatori venduti in tre settimane e di oltre 60 mila climatizzatori, con forti aumenti rispetto allo stesso periodo. Numeri che spiegano come una normale offerta da supermercato sia diventata, nel giro di pochi giorni, un caso commerciale e organizzativo.

Italia alla finestra: caldo, volantini Lidl e prodotti Silvercrest già nei negozi

In Italia, per ora, non risultano episodi simili a quelli visti in Francia. L’interesse per i prodotti di raffrescamento, però, si vede già nei volantini estivi della catena, dove compaiono articoli Silvercrest e altri piccoli elettrodomestici legati alla stagione calda. La promozione francese non è stata annunciata negli stessi termini sul mercato italiano e non ci sono conferme ufficiali su un’operazione identica con ventilatori a 15 euro.

Resta però possibile che Lidl scelga offerte mirate, se scorte e calendario commerciale lo permetteranno. Nei negozi italiani, soprattutto nelle città e nelle province più esposte alle ondate di calore, la domanda di ventilatori economici tende a salire in fretta quando le temperature restano alte per più giorni. Un addetto di un punto vendita del Nord, interpellato informalmente da clienti alla ricerca di prodotti estivi, avrebbe spiegato che “quando arriva il caldo vero, questi articoli durano poco”.

Per ora, quindi, il caso francese resta un precedente da seguire più che una scena già pronta a ripetersi: molto dipenderà dal meteo, dalla disponibilità dei modelli Silvercrest Lidl e dalla scelta della catena di replicare o meno una promozione che, oltralpe, ha trasformato un semplice ventilatore nel prodotto più cercato dell’estate.