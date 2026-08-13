Lidl pensa a tutto: il sistema per le emergenze è quello che devi comprare subito

Lidl mette nel carrello un altro di quei prodotti da comprare “per ogni evenienza”: da giovedì 13 agosto 2026 nei negozi del Regno Unito arriva il trimmer Philips 6-in-1, inserito nella Middle Aisle, la corsia delle offerte a tempo. È uno degli Special Buy della settimana: prezzo più basso del listino Philips, disponibilità limitata e solita regola non scritta della catena. Se interessa, meglio non pensarci troppo. Quando finisce, finisce.

Il nuovo trimmer Philips 6-in-1: tutto quello che c’è nella confezione

Il nuovo arrivo è il Philips All-in-One Trimmer, un rifinitore 6-in-1 pensato per barba, capelli corti e piccoli ritocchi, compresi naso e orecchie. Nella confezione, secondo quanto indicato da Lidl, ci sono lame comfort, rifinitore per naso e orecchie, pettine da 1 mm per l’effetto ricrescita, pettini barba da 3 e 5 mm e un pettine capelli da 12 mm. Non è un kit da barbiere, ma per sistemarsi in casa senza tirare fuori mezzo bagno può bastare eccome.

La scheda del prodotto parla di lame autoaffilanti, delicate sulla pelle e pensate per una rasatura più precisa. L’autonomia dichiarata è di 60 minuti e c’è anche l’indicatore della batteria, così si capisce quando è il momento di ricaricare. Le lame sono lavabili, dettaglio pratico dopo l’uso. In sostanza: piccolo, utile, da tenere pronto per una sistemata veloce prima di uscire. Il classico articolo da emergenza che, nella corsia centrale, rischia di sparire in fretta.

Prezzo Lidl e confronto con Philips: dal 13 agosto scatta la corsa

Il prezzo Lidl annunciato per il trimmer Philips 6-in-1 è di 19,99 sterline. Sul sito ufficiale Philips, lo stesso modello risulta indicato a 22,99 sterline. Tre sterline non cambiano la vita, certo. Ma per chi tiene d’occhio le offerte del giovedì e della domenica, anche una piccola differenza pesa.

La vendita partirà da giovedì 13 agosto nei punti vendita Lidl del Regno Unito coinvolti dagli Special Buy. Come sempre per la Middle Aisle Lidl, non è una promozione fissa: i prodotti arrivano in quantità limitate e, una volta esauriti, non è detto che tornino. Lidl segnala anche una garanzia di due anni, particolare utile per un piccolo dispositivo elettronico destinato a essere usato spesso. Chi lo vuole davvero, quindi, farà bene a passare nei primi giorni. Meglio ancora al mattino.

Middle Aisle, non solo trimmer: arrivano asciugacapelli, specchio LED e lampada da terra

Nella stessa uscita, accanto al trimmer Philips, Lidl porterà sugli scaffali anche altri articoli per la casa e la cura personale. C’è l’asciugacapelli Cien Beauty Ionic Hair Dryer, in vendita a 11,99 sterline, con tecnologia ionica, tre livelli di temperatura, due velocità, colpo d’aria fredda, beccuccio sottile e diffusore. Lidl parla di asciugatura più rapida, meno elettricità statica, filtro dell’aria rimovibile e protezione dal surriscaldamento.

Per il trucco arriva lo specchio LED Cien Illuminated Make-Up Mirror, a 9,99 sterline, con luci LED regolabili, interruttore on/off, dimmer touch, ingrandimento 5x sul retro e testina orientabile a 360 gradi. Chi invece cerca un punto luce per leggere, lavorare o illuminare un angolo della casa troverà la lampada da terra Livarno LED nera, venduta a 14,99 sterline, con luce bianca calda, dimmer touch a quattro livelli e collo flessibile. Prodotti semplici, da tutti i giorni. Proprio quelli che trasformano la Middle Aisle in una deviazione improvvisa durante la spesa.