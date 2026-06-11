Lidl ti salva la vacanza con il prodotto tech più gettonato di sempre ad un costo ridicolo: solo 10 euro

Parliamo del power bank, l’oggetto che negli ultimi anni è diventato una sorta di salvagente digitale. In vacanza il telefono lavora più del solito: mappe, foto, prenotazioni, biglietti, ricerche di ristoranti e ore passate sui social a documentare ogni spostamento. Il risultato è una batteria che si svuota molto prima di sera, spesso nel momento meno opportuno. Avere con sé una riserva di energia, in questi casi, fa la differenza tra restare connessi e ritrovarsi con uno schermo nero lontano da una presa.

L’offerta che sta facendo parlare arriva a marchio Tronic, la linea con cui il discount copre ormai buona parte dell’elettronica di consumo. Si tratta di un power bank da 10.000 milliampèreora proposto a 9,99 euro, una cifra che colpisce soprattutto se confrontata con prodotti analoghi che, sugli scaffali di altri negozi, viaggiano facilmente sul doppio o sul triplo. A questo prezzo l’acquisto diventa quasi d’impulso, il classico oggetto che si infila nel carrello senza pensarci troppo.

Lidl ha un prodotto tech da viaggio indispensabile

Sul piano pratico la dotazione è coerente con l’uso da viaggio. La batteria permette di ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente e mette a disposizione una combinazione di porte, con due ingressi USB-A e una USB-C, lo standard ormai diffuso su quasi tutti i telefoni recenti. Una capacità di 10.000 milliampèreora, per dare un riferimento, basta in genere a restituire un paio di cariche complete a uno smartphone medio, sufficienti a coprire una giornata intensa lontano da casa.

C’è però un dettaglio che conviene conoscere prima di partire, soprattutto se si vola. I power bank rientrano tra gli oggetti che vanno trasportati nel bagaglio a mano e non in stiva, e le compagnie aeree applicano limiti basati sulla capacità espressa in wattora. Un modello da 10.000 milliampèreora si colloca abbondantemente sotto le soglie più comuni, quindi non crea problemi, ma è una verifica che vale sempre la pena fare per evitare sorprese ai controlli.

Vale anche la pena ricordare che non tutti i power bank sono uguali, e il prezzo basso non racconta tutta la storia. Conta la velocità di ricarica supportata, contano i cicli di vita della batteria e conta la qualità dei componenti interni, aspetti su cui un prodotto da meno di dieci euro fa per forza qualche compromesso. Per un uso occasionale da vacanza, però, il rapporto tra spesa e utilità resta difficile da battere.

Come spesso accade con queste promozioni, la disponibilità è il vero limite. Le offerte tech del discount tendono a esaurirsi in fretta, e conviene controllare il volantino prima di presentarsi in negozio sperando di trovarlo ancora a scaffale.