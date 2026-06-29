LIDL, svolta senza precedenti: la cassa Bluetooth potente e a prova d'acqua ora costa meno di 15 euro

Tra i prodotti tecnologici che compaiono periodicamente nei volantini LIDL, gli altoparlanti Bluetooth a marchio Silvercrest sono ormai un classico capace di attirare l’attenzione. L’ultima proposta, disponibile nei punti vendita, è un modello compatto venduto a un prezzo inferiore ai 15 euro, una cifra che lo colloca tra le opzioni più economiche della categoria pur offrendo una dotazione tutt’altro che basilare.

La caratteristica che spicca, e che lo rende particolarmente adatto alla stagione estiva, è la certificazione IPX7, che garantisce la resistenza all’immersione temporanea in acqua. Significa, in pratica, poterlo usare senza troppi pensieri a bordo piscina, sotto la doccia, in spiaggia o durante una gita, dove uno schizzo o una pioggia improvvisa metterebbero fuori gioco un dispositivo non protetto. Per un accessorio di questa fascia di prezzo, è una specifica tutt’altro che scontata.

LIDL, la cassa a prova d’acqua al prezzo super economico

Sul fronte delle prestazioni, la cassa eroga una potenza di 5 watt RMS e dichiara un’autonomia di circa 15 ore con una singola carica, sufficiente a coprire un’intera giornata all’aperto. La connessione avviene via Bluetooth, ma è previsto anche il collegamento tramite cavo, con un ingresso AUX da 3,5 millimetri e un cavo USB-C per la ricarica inclusi nella confezione. Il formato è quello minimal e trasportabile che negli ultimi anni ha soppiantato i vecchi diffusori ingombranti: leggero, facile da infilare in una borsa, disponibile in più colorazioni.

Il posizionamento è chiaro. Non si tratta di un prodotto pensato per gli audiofili o per sostituire un impianto di qualità, quanto piuttosto di una soluzione pratica e senza pretese per ascoltare musica in mobilità. In questa fascia di mercato il confronto è con i tanti modelli sotto i 20 euro disponibili online, spesso con caratteristiche simili: la differenza la fanno l’affidabilità del marchio, la comodità dell’acquisto immediato in negozio e, in questo caso, la protezione dall’acqua che non tutti i concorrenti garantiscono allo stesso prezzo.

Va tenuto presente, come sempre per i prodotti tech dei discount, che la disponibilità è legata ai periodi di offerta e alle scorte del singolo punto vendita. Si tratta di articoli proposti in quantità limitate e per finestre temporali ristrette, che tendono a esaurirsi rapidamente quando il rapporto tra prezzo e dotazione risulta convincente. Chi è interessato fa bene a verificare il volantino in corso e la disponibilità nella propria filiale prima di recarsi in negozio.

Resta il dato di fondo, ormai consolidato: le catene della grande distribuzione sono diventate un canale credibile per l’elettronica di consumo di base, capace di proporre accessori che fino a qualche anno fa avrebbero richiesto una spesa ben superiore. Una cassa impermeabile con 15 ore di autonomia a meno di 15 euro è l’ennesima conferma di come il mercato degli accessori economici si sia spostato, offrendo a chi non cerca prestazioni da primato un compromesso difficile da ignorare.