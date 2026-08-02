Lidl svende l'elettrodomestico del momento: non può mancare in cucina e ora costa pochissimo

In primo piano ci sono il forno pizza Ariete a 69 euro e il raffreddatore Comfee, insieme a piccoli elettrodomestici e accessori pensati per affrontare il caldo e semplificare la vita in cucina. La promozione è indicata nel catalogo settimanale dell’insegna e vale nei punti vendita aderenti, fino a esaurimento scorte.

Il nuovo volantino Lidl è valido da giovedì 30 luglio a mercoledì 5 agosto 2026. Una settimana in cui, accanto alla spesa di tutti i giorni, l’insegna propone articoli per la casa e per l’estate: elettrodomestici contro il caldo, accessori da cucina e prodotti utili nelle giornate più afose.

Come sempre, però, la disponibilità può cambiare da negozio a negozio. Chi ha già messo gli occhi sul forno pizza Ariete o sul raffreddatore Comfee farebbe bene a passare nei primi giorni della promozione. I prodotti da volantino, soprattutto quando il prezzo è forte, spesso spariscono in fretta dagli scaffali.

La linea è chiara: oggetti pratici, prezzi contenuti e acquisto immediato, proprio nel momento dell’anno in cui la casa diventa più calda e la cucina si sposta spesso tra balconi, terrazzi e cene informali.

Forno pizza Ariete a 69 euro: il pezzo forte del volantino Lidl

Tra gli articoli più in vista del volantino Lidl dal 30 luglio c’è il forno pizza Ariete a 69 euro. Una proposta che punta a chi vuole preparare la pizza in casa senza investire in apparecchi più costosi. Ariete è un marchio noto nel mondo dei piccoli elettrodomestici e i forni pizza compatti, negli ultimi anni, sono entrati in molte cucine.

Il motivo è facile da capire: raggiungono temperature più alte rispetto a tanti forni tradizionali e aiutano ad avere una cottura più rapida, con una base più asciutta. Non è la pizzeria sotto casa, certo. Ma per una cena in famiglia o tra amici può essere una soluzione comoda, anche per evitare di tenere acceso a lungo il forno grande.

Il prezzo di 69 euro rende l’offerta interessante, soprattutto per chi stava già pensando all’acquisto. Prima di metterlo nel carrello, però, meglio controllare dimensioni, accessori inclusi, caratteristiche e garanzia. E anche lo spazio in cucina: questi apparecchi sono compatti, ma un posto bisogna pur trovarglielo.

Raffreddatore Comfee: una risposta pratica al caldo in casa

Nel catalogo spicca anche il raffreddatore Comfee, pensato per chi cerca sollievo dal caldo senza installare un impianto fisso. Non va confuso con un condizionatore: di solito muove l’aria e, a seconda del modello, usa acqua o elementi refrigeranti per dare una sensazione di fresco. Il suo punto forte è la praticità. Un raffreddatore d’aria si può spostare da una stanza all’altra, non richiede lavori e può tornare utile in ambienti piccoli, in camera da letto o in uno studio.

Non sostituisce un climatizzatore nelle giornate più pesanti, ma può aiutare a rendere l’afa più sopportabile per qualche ora. Anche qui vale la regola di sempre: prima dell’acquisto conviene leggere bene la scheda prodotto. Capacità del serbatoio, potenza, rumorosità e funzioni disponibili fanno la differenza nell’uso quotidiano.

Il raffreddatore Comfee in offerta da Lidl arriva in un periodo in cui ventilatori, deumidificatori e apparecchi portatili sono tra i prodotti più cercati. Per il caldo, certo. Ma anche per tenere d’occhio i consumi.

Silvercrest, piccoli elettrodomestici per l’estate a prezzi contenuti

Nel volantino Lidl trovano spazio anche i prodotti Silvercrest, il marchio dell’insegna dedicato a piccoli elettrodomestici e accessori per la casa. Una linea ormai conosciuta da molti clienti: frullatori, ventilatori, strumenti da cucina, apparecchi per la cura personale e altri prodotti pensati per l’uso di tutti i giorni.

La forza di Silvercrest è una proposta semplice: articoli pratici, senza troppi fronzoli, con prezzi in genere contenuti. In estate questo significa soprattutto accessori per preparare bevande fredde, cucinare in modo rapido, arieggiare gli ambienti e organizzare meglio gli spazi domestici.

Il volantino Lidl dal 30 luglio al 5 agosto conferma così una formula rodata: trasformare il passaggio al supermercato anche in un’occasione per acquistare prodotti per la casa. Chi cerca un forno pizza Ariete, un raffreddatore Comfee o piccoli elettrodomestici Silvercrest può trovare una buona occasione sugli scaffali. Con la solita avvertenza: le offerte durano pochi giorni e le scorte non sono infinite.