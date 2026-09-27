Lidl svende il gioiello Philips ad un prezzo mai visto prima: aspettatevi folla nei negozi questo fine settimana

Lidl mette in vendita oggi, 24 settembre 2026, nel suo shop online tedesco il Philips Smart HD TV 32PHS6050/12 da 32 pollici a 169 euro.

L’offerta riguarda il Philips 32PHS6050/12, un TV smart da 32 pollici proposto da Lidl a 169 euro sul canale e-commerce. Il rivenditore indica un prezzo di listino del produttore pari a 299 euro, con uno sconto dichiarato del 43%. Una cifra che lo porta dritto nella fascia bassa del mercato, quella dei televisori pensati per un uso semplice, quotidiano, senza troppe pretese.

Come sempre, però, il punto è capire che cosa si porta a casa. Il prezzo è basso, certo, ma questo modello non va scambiato per un grande televisore da salotto. È un apparecchio essenziale, con alcune funzioni smart interessanti per la categoria e con limiti tecnici evidenti. Lidl lo propone a chi vuole spendere poco e avere comunque accesso a streaming, TV tradizionale e dispositivi esterni. Una soluzione pratica, più che ambiziosa.

Schermo HD Ready da 32 pollici: dove funziona e dove si ferma

Il pannello del Philips 32PHS6050/12 è da 32 pollici, circa 81 centimetri di diagonale. Una misura adatta agli spazi piccoli: camera, cucina abitabile, studio, persino un camper. Da vicino, e con i normali contenuti televisivi, il formato resta comodo e non occupa troppo spazio. Anche peso e ingombro, pur non indicati nel dettaglio nella scheda dell’offerta, sono quelli tipici di un TV compatto.

Un TV compatto su un piano cucina con laptop per lo shopping online, ideale per raccontare una promozione su uno smart TV da 32 pollici.

Il limite più evidente è la risoluzione: 1.366 x 768 pixel, quindi HD Ready, non Full HD. Nel 2026 è un dato da tenere presente, perché molti contenuti in streaming e diversi canali viaggiano ormai a risoluzioni superiori. Su un 32 pollici, però, la differenza può farsi sentire meno se il televisore viene guardato da una certa distanza o usato per il telegiornale, una serie vista senza troppe pretese, un programma serale. Non è invece il modello giusto per chi cerca dettagli fini, videogiochi recenti o film in alta definizione su grande schermo.

Philips segnala anche il supporto a HDR10 e HLG, due standard pensati per migliorare contrasto e colori quando il contenuto lo permette. Qui, però, meglio non esagerare con le aspettative. Su un televisore di questa fascia, il supporto HDR non significa la stessa resa dei modelli più costosi. Può aiutare, sì. Ma non cambia la natura del pannello.

Titan OS, Netflix e Matter: la parte smart del Philips in offerta

La parte più interessante del Philips Smart HD TV 32PHS6050/12 è probabilmente il software. Il televisore usa Titan OS, sistema che consente l’accesso alle principali piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, secondo quanto riportato nella scheda dell’offerta. Per un secondo televisore è un vantaggio concreto: si collega alla rete di casa e si usa subito, senza dover comprare una chiavetta esterna.

C’è anche l’integrazione con la casa connessa. Il modello supporta lo standard Matter, sempre più diffuso tra i dispositivi smart, e può essere controllato con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant. A questo prezzo non è un dettaglio da poco. Vuol dire poter inserire il TV in una routine domestica, accenderlo o gestirlo a voce, oppure collegarlo ad altri accessori compatibili. Funzioni semplici, ma comode per chi ha già lampadine, speaker o prese intelligenti.

Resta da vedere come si comporta nell’uso di tutti i giorni. Le schede prodotto elencano le funzioni, ma non raccontano sempre la velocità con cui menu e app rispondono ai comandi. Sui modelli economici può capitare che l’interfaccia sia meno rapida rispetto ai televisori di fascia alta. È un compromesso da mettere in conto, soprattutto se lo streaming sarà l’uso principale.

Connessioni, audio e uso ideale: un TV pensato per la seconda stanza

Sul fronte delle connessioni, il Philips 32PHS6050/12 offre una dotazione piuttosto completa per il prezzo indicato. Ci sono tre porte HDMI, una con supporto ARC per collegare una soundbar o un sistema audio compatibile, e due porte USB per riprodurre foto e video da dispositivi esterni. Il televisore include anche un triple tuner, quindi può ricevere segnali via cavo, satellite e antenna. Per chi vuole vedere i canali tradizionali senza decoder aggiuntivi, è un aspetto utile.

L’audio passa da due altoparlanti, per una potenza complessiva di 12 watt. Philips segnala anche una modalità pensata per rendere più chiari i dialoghi, utile quando le voci rischiano di perdersi tra musica, effetti o rumori di fondo. Non ci si deve aspettare la resa di un impianto dedicato, ma in una stanza piccola può bastare. E se serve qualcosa in più, la porta HDMI ARC permette di aggiungere una soundbar economica.

Il pubblico naturale è chi cerca un TV compatto economico per un uso secondario: notizie al mattino, una serie in cucina, programmi serali in camera, contenuti per ragazzi in una stanza non principale. A 169 euro, il punto forte è il rapporto tra prezzo, funzioni smart e connettività. Chi invece vuole un televisore da soggiorno, con immagine molto definita e resa più cinematografica, dovrebbe guardare a modelli Full HD o 4K. Qui la promessa è un’altra: spendere poco, occupare poco spazio e avere le funzioni essenziali già pronte.