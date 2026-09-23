Lidl straccia la concorrenza, ora in vendita anche le moto: a questi prezzi ci saranno file chilometriche per averle

Nel mirino c’è chi cerca una due ruote economica per la città o per il tempo libero, con prezzi che in alcuni casi scendono sotto i 2.000 euro. Non sono semplici curiosità da volantino: si tratta di veicoli omologati a marchio Prike, Alpha Motors e Luxxon, dentro un’offerta che unisce vendita online, prezzi aggressivi e la praticità commerciale tipica di Lidl.

La scena fa effetto: si entra da Lidl per fare la spesa e si scopre che, accanto alle offerte della settimana, ci sono anche moto 125 e scooter da ordinare online. In Germania, dove la catena prova spesso formule più larghe rispetto ad altri Paesi, il passaggio alle due ruote passa soprattutto dall’e-commerce. Sul sito ci sono schede prodotto, prezzi in chiaro e disponibilità che cambia a seconda dei modelli.

La scelta non arriva per caso. Il segmento dei 125 cc continua ad attirare interesse: costi di gestione bassi, consumi ridotti e accesso più facile per chi cerca un mezzo da città senza spendere le cifre richieste dai marchi più noti. “È una proposta pensata per chi guarda prima al prezzo”, spiegano diversi osservatori del settore. Con una precisazione, però: assistenza, ricambi e rete post vendita restano decisivi. Solo lì si capisce se il risparmio iniziale regge davvero.

Prike 125, tra motard e scrambler: prezzi, dotazioni e autonomia dichiarata

Tra i modelli più in vista c’è la Prike PXA Adventure/Motard 125, venduta in Germania a 2.999 euro. Ha un monocilindrico quattro tempi da circa 10 CV, cambio a sei marce, linee spigolose, cerchi a raggi da 17 pollici e gomme leggermente tassellate. L’impostazione è a metà strada tra una piccola enduro stradale e una motard. Una moto semplice, alta da terra, pensata per un pubblico giovane o per chi vuole qualcosa di pratico senza complicarsi troppo la vita.

Uno scooter in esposizione tra le corsie di un supermercato, simbolo delle due ruote low cost vendute anche online in Germania.

Il dato che salta agli occhi, almeno sulla carta, è l’autonomia dichiarata. Con un serbatoio da 15,5 litri e consumi indicati in 2,3 litri ogni 100 chilometri, la PXA potrebbe superare i 600 chilometri con un pieno, secondo le informazioni commerciali. Il peso in ordine di marcia è di 152 kg. La dotazione comprende fari full LED, strumentazione digitale, piastra portapacchi e telaietti laterali per eventuali borse. Per questa fascia di prezzo, non è poco.

Più classica, invece, la Prike PXS 125 Scrambler, proposta a 2.799 euro. Il motore resta lo stesso, così come il peso dichiarato e i cerchi da 17 pollici. Cambiano però l’aspetto e il telaio: serbatoio in evidenza, sella marrone in un unico pezzo e altezza della seduta a 82 centimetri. Anche qui ci sono illuminazione LED, frecce comprese, e un piccolo display LCD. Essenziale, certo. Ma in linea con il prezzo.

XDV 125 e gli scooter: accessori da segmento superiore a prezzo ribassato

L’offerta non si ferma alle moto. Nel catalogo tedesco di Lidl compaiono anche diversi scooter 125, dai modelli cittadini a ruota alta fino a soluzioni più comode per l’uso di tutti i giorni. Il nome che spicca è l’XDV 125, uno scooter in stile adventure, con motore monocilindrico da 10 CV, raffreddamento a liquido, iniezione elettronica e cambio automatico.

Il listino indicato è di 3.699 euro, ma la promozione lo porta a 3.428 euro. Secondo la scheda del venditore, a bordo ci sono ABS a doppio canale, doppio disco, forcella tradizionale e ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico. Poi arrivano dettagli meno scontati su uno scooter di questa fascia: sistema keyless, manopole riscaldate, prese USB, blocchetti elettrici retroilluminati, cavalletto centrale, parabrezza regolabile e leve freno adattabili alla mano del pilota.

Il quadro strumenti è un LCD a colori e mostra anche la pressione degli pneumatici in tempo reale. Una dotazione che, letta sulla carta, sembra guardare a scooter ben più costosi. Poi, naturalmente, saranno la strada e il tempo a dire quanto vale davvero. Nel catalogo compare anche il Luxxon Cruiser 125, proposto a 1.852 euro: una cifra vicina a quella di uno smartphone di fascia alta. Il paragone è ruvido, ma rende l’idea.

Italia alla finestra: cosa cambierebbe per il mercato dei 125 economici

Per ora non ci sono annunci ufficiali sull’arrivo di queste moto e scooter Lidl nei punti vendita italiani o sul portale nazionale. La presenza in Germania, però, basta già a far parlare un mercato in cui i 125 economici hanno un pubblico ben preciso: studenti, pendolari, neofiti e automobilisti in cerca di un mezzo leggero per gli spostamenti brevi.

Se la gamma Prike arrivasse anche in Italia, i prezzi potrebbero mettere sotto pressione i modelli entry level già presenti nelle concessionarie. Una enduro 125 o una scrambler 125 sotto i 3.000 euro, con LED, display digitale e accessori per il viaggio, cambierebbe subito la percezione del rapporto tra prezzo e dotazione. Resta però il nodo dell’assistenza. Una moto non si compra come un trapano o una friggitrice: chi la usa ogni giorno ha bisogno di officine, garanzia gestita bene e ricambi disponibili.

Il punto è tutto qui. Lidl può attirare l’attenzione con prezzi bassi e una vendita diretta, ma il confronto con i marchi tradizionali si giocherà soprattutto dopo l’acquisto. In Germania la scommessa è partita. L’Italia, per adesso, resta a guardare.