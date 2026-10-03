Lidl sorprende ancora: in vendita il tappeto elettrico per la cottura a un prezzo che svuoterà gli scaffali in poche ore

Lidl torna a sorprendere con un accessorio da cucina insolito, pensato per mantenere caldi piatti e preparazioni senza occupare lo spazio di una piastra tradizionale.

Il protagonista è il tappetino elettrico riscaldante Silvercrest, proposto online a 24,99 euro. Ha una superficie ampia, tre livelli di temperatura e una potenza da 250 W. Un prodotto semplice, ma con caratteristiche che possono renderlo utile in diverse situazioni domestiche.

Prezzo e scheda tecnica: 51 x 34,3 cm e 250 W, il dato che fa gola

La prima cosa che colpisce nella scheda di Lidl Italia è il prezzo: 24,99 euro per un tappetino elettrico riscaldante in silicone Silvercrest con superficie riscaldante da 51 x 34,3 cm e potenza da 250 W. Non è il classico sottopentola caldo, piccolo e un po’ limitato. Qui la base è più ampia: può accogliere vassoi, piatti o contenitori adatti al calore, a seconda di come si decide di usarla in cucina.

Il prodotto fa parte della linea Silvercrest, marchio Lidl ormai noto per piccoli elettrodomestici e accessori pratici per la casa. La descrizione parla di una struttura in silicone, materiale flessibile e adatto a questo tipo di superficie riscaldante.

Non vengono però indicati, almeno nella scheda, eventuali accessori inclusi o funzioni particolari. I dati certi sono questi: 250 W, tre livelli di temperatura e una base rettangolare. Poche righe, ma sufficienti per capire di che prodotto si tratta.

Tre temperature: cosa cambia davvero tra 60, 80 e 100 °C

Il tappeto elettrico per la cottura Lidl offre tre impostazioni: 60 °C, 80 °C e 100 °C. Tre livelli diversi, pensati per usi diversi. La pagina del prodotto non indica tempi di riscaldamento, programmi automatici o modalità particolari, quindi conviene restare a ciò che viene dichiarato. A 60 °C l’uso più immediato è il mantenimento in caldo di piatti già pronti, per esempio durante una cena in cui le portate non arrivano tutte insieme.

Gli 80 °C possono tornare utili quando serve un po’ più di calore, magari con un contenitore più spesso o con una preparazione che tende a raffreddarsi in fretta. I 100 °C sono invece il livello massimo indicato e richiedono più attenzione: stoviglie, superfici e alimenti devono essere compatibili con temperature alte. Vale la solita regola, semplice ma necessaria: prima di usarlo, meglio leggere il libretto di istruzioni. Sembra scontato. Spesso non lo è.

Dove può servire: cibi in caldo, cucina di casa e qualche limite da non ignorare

In casa, un tappetino riscaldante in silicone può essere utile soprattutto per tenere i piatti caldi più a lungo: buffet familiari, tavole apparecchiate per molte ore, preparazioni servite in momenti diversi o piccoli lavori in cucina in cui serve una base calda e controllata. Le dimensioni, 51 x 34,3 cm, permettono di coprire una buona parte del piano di lavoro senza occupare lo spazio di una piastra tradizionale.

Ci sono però limiti da tenere presenti. Lidl lo presenta come tappetino elettrico riscaldante, non come forno, piastra a induzione o apparecchio professionale per cuocere gli alimenti dall’inizio alla fine. Va quindi usato con buon senso: può aiutare a scaldare o a mantenere caldo, ma non sostituisce gli strumenti pensati per cucinare in modo diretto e controllato. A 24,99 euro, il punto forte resta la praticità unita al prezzo. La disponibilità, come spesso accade con le offerte Lidl Silvercrest, può cambiare in base al punto vendita o al canale online.