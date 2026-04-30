LIDL sbaraglia tutti: la friggitrice ad aria a doppio cestello che costa pochissimo

Ilaria Losapio
Pubblicato il 30 apr 2026
LIDL sbaraglia tutti: la friggitrice ad aria a doppio cestello che costa pochissimo

Negli ultimi anni il carrello della spesa si è trasformato in qualcosa di molto diverso da quello che conoscevamo. Non più solo prodotti alimentari, ma una vera e propria vetrina di tecnologia domestica accessibile.

I discount, da semplici punti vendita orientati al risparmio, stanno ridefinendo il loro ruolo diventando hub di consumo intelligente, dove prezzo e funzionalità si incontrano in modo sempre più competitivo. Ed è proprio in questo contesto che le friggitrici ad aria hanno trovato terreno fertile.

Il fenomeno è evidente: la ricerca di soluzioni per cucinare in modo più leggero, rapido e controllato ha portato questi dispositivi al centro delle cucine italiane. La promessa è semplice, ma potente: meno olio, più praticità, risultati convincenti.

Non si tratta solo di moda, ma di un cambio di abitudini che incrocia esigenze reali, tra tempi ridotti e attenzione crescente alla qualità del cibo.

La friggitrice ad aria in super offerta

In questo scenario si inserisce la nuova proposta Lidl, la Silvercrest friggitrice ad aria verticale a doppio cestello, disponibile nei punti vendita a partire dal 4 maggio al prezzo di 79 euro. Un posizionamento che, già sulla carta, punta a rompere l’equilibrio tra fascia economica e prestazioni.

friggitrice ad aria doppia donna

Le diverse funzionalità – melablog.it

Il primo elemento che colpisce è la struttura: due zone di cottura sovrapposte, indipendenti e controllabili separatamente. Una soluzione che va oltre il classico doppio cestello affiancato e introduce un concetto più verticale, pensato per ottimizzare lo spazio senza sacrificare la versatilità.

In pratica, si possono preparare contemporaneamente due pietanze diverse — ad esempio carne e contorno — gestendo tempi e temperature in modo autonomo.

Le capacità da non sottovalutare

Ed è proprio sulla gestione della cottura che questo modello gioca la sua partita più interessante. I sette programmi preimpostati — tra cui Air Fry, Roast, Bake e Ultra Crisp — coprono gran parte delle esigenze quotidiane, ma è l’intervallo di temperatura, che va da 40 a 240 gradi, a fare la differenza.

Non si parla solo di friggere: si può essiccare, riscaldare, cuocere lentamente o ottenere superfici croccanti con precisione.

La capacità non è da meno. Con 4,75 litri per ciascun cassetto, il dispositivo si rivolge anche a famiglie o a chi ha bisogno di preparare porzioni generose senza dover cucinare in più fasi. Il tutto sostenuto da una potenza di 2470 watt, che garantisce tempi rapidi e una distribuzione del calore efficace.

C’è poi un aspetto che spesso passa in secondo piano, ma che nel contesto attuale assume un peso crescente: la sicurezza. Il prodotto è dotato di certificazioni TÜV SÜD e GS, elementi che contribuiscono a rafforzare la percezione di affidabilità in una fascia di prezzo accessibile.

Ma al di là dei numeri e delle specifiche, il punto è un altro. Le friggitrici ad aria stanno cambiando il modo di cucinare perché si inseriscono perfettamente nella vita reale: meno attese, meno complicazioni, più controllo.

E quando questa tecnologia arriva sugli scaffali di un discount, con un prezzo così aggressivo, il passaggio da curiosità a acquisto diventa quasi inevitabile.

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