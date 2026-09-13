LIDL risolve il problema che abbiamo tutti in casa con la tecnologia: costa solo 3 euro

Poche prese e troppi dispositivi da collegare sono un problema comune in casa, ma Lidl propone una soluzione semplicissima che costa poco più di tre euro.

È un accessorio essenziale, senza funzioni smart o applicazioni, pensato soprattutto per camera da letto e salotto quando una sola presa a muro non basta più. L’offerta riguarda al momento i punti vendita Lidl in Spagna, dove la multipresa Tronic viene proposta a un prezzo particolarmente basso.

Tre prese, interruttore illuminato e cavo da 1,4 metri: cosa offre davvero

La multipresa Tronic in vendita da Lidl ha tre prese elettriche e un interruttore generale illuminato, comodo per spegnere tutto con un solo gesto. Arriva in due colori, bianco e nero, così da adattarsi senza troppi problemi a una scrivania, a un mobile TV o al comodino.

Il cavo da 1,4 metri, però, va valutato bene: non è una prolunga vera e propria. Se la presa a muro è dietro il divano o troppo lontana dal letto, potrebbe essere corto. Secondo i dati indicati dal marchio, lavora a 230 volt e 16 ampere e può reggere picchi fino a 3.680 watt. Una potenza adatta a molti apparecchi di casa, purché usata con buon senso. Il prezzo in negozio è 3,49 euro e la vendita è prevista solo nei punti vendita fisici, non online.

Prezzo aggressivo, ma poche funzioni: cosa manca rispetto ai modelli con USB e protezione

Il punto forte è chiaro: il prezzo molto basso. Con meno di quattro euro si portano a casa due prese in più rispetto a quella a muro. È una soluzione essenziale, quasi da ferramenta, e va presa per quello che è.

La ciabatta Lidl Tronic non ha porte USB, non offre funzioni smart e non risulta dotata di protezione specifica contro le sovratensioni, presente invece nei modelli più costosi pensati per computer, TV di fascia alta o impianti audio più delicati.

Manca anche un cavo più lungo, dettaglio che può pesare: per il comodino va bene, per attraversare una stanza no. In compenso, l’interruttore luminoso aiuta a tagliare i consumi in standby dei dispositivi collegati, almeno quando ci si ricorda di spegnerlo. Poco, certo. Ma utile.

Salotto e camera da letto: dove usarla e cosa è meglio evitare

In salotto, questa multipresa economica Lidl può servire per collegare televisore, soundbar, console, decoder o luci LED, soprattutto quando la presa a muro è una sola e resta nascosta dietro al mobile. In camera da letto, l’uso più naturale è accanto al comodino: abat-jour, caricatore del telefono, sveglia digitale o piccolo diffusore.

Può tornare utile anche in cucina con apparecchi dal consumo moderato, come una macchina del caffè o un frullatore, facendo però attenzione ai carichi e ai tempi di utilizzo. Meglio evitare, invece, l’uso continuativo con forni, piastre elettriche, radiatori, scaldabagni o altri elettrodomestici ad alto assorbimento, anche quando la potenza teorica sembra compatibile.

Le multiprese di questo tipo possono scaldarsi se restano sotto sforzo a lungo. La regola è semplice: bene per l’elettronica leggera di casa, non per sostituire un impianto elettrico adeguato.