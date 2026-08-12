Lidl pensa proprio a tutto e con questa novità Parkside risolve ogni problema: lo stavamo aspettando

È un attrezzo pensato per pulire giardini, vialetti e cortili quando le foglie iniziano ad accumularsi, con l’idea di offrire in un solo prodotto tre funzioni: soffiare, aspirare e ridurre il volume del materiale raccolto. Il marchio è Parkside, la linea da bricolage e giardinaggio dell’insegna, e la proposta punta soprattutto su praticità, assenza del cavo e dati tecnici dichiarati piuttosto chiari.

Il cuore del Parkside 40V da Lidl è tutto qui: un solo corpo macchina per fare da soffiatore, aspiratore e trituratore per foglie. Prima si radunano le foglie in un punto del giardino o del cortile, poi si aspirano e si riducono di volume grazie al sistema di triturazione integrato. Una soluzione pensata per chi, tra ottobre e dicembre, si ritrova ogni pochi giorni con foglie su vialetti, prati e ingressi di casa.

La formula 3 in 1 evita di tirare fuori più attrezzi per lo stesso lavoro. E non è poco, soprattutto se lo spazio in garage o nel ripostiglio è limitato. Il funzionamento ricaricabile 40V permette inoltre di muoversi senza cavo, cosa utile nei giardini di medie dimensioni, dove prese e prolunghe non arrivano sempre dove servono. Prima dell’acquisto, però, va controllata bene la dotazione: batteria e caricabatterie nelle offerte Parkside possono essere inclusi oppure venduti a parte, a seconda del modello e della promozione.

Prestazioni dichiarate: 320 km/h, 160 l/s e triturazione 8:1

Secondo la scheda pubblicata da Lidl, il soffiatore aspiratore Parkside 40V lavora con un numero di giri a vuoto compreso tra 6.000 e 19.000 min⁻¹. La velocità massima dell’aria indicata arriva a 320 km/h: un dato che, sulla carta, serve a spostare foglie secche, piccoli residui vegetali e sporco leggero da superfici dure come pavimentazioni, vialetti e marciapiedi interni. È il numero che salta subito all’occhio, anche se da solo non dice tutto.

Un soffiatore-aspiratore a batteria raccoglie e tritura le foglie su un vialetto di giardino, come nell’offerta Parkside 40V di Lidl.

L’altro dato da guardare è la corrente di aspirazione massima di 160 l/s, indicata sempre da Lidl. È il valore che conta quando si passa dalla fase di soffiaggio alla raccolta vera e propria, perché riguarda la capacità dell’attrezzo di trascinare le foglie verso il sacco. C’è poi la triturazione 8:1: in teoria, otto parti di foglie vengono ridotte a una. Tradotto: meno svuotamenti del contenitore e scarti verdi più facili da gestire, sia per chi li mette nei bidoni dedicati sia per chi li usa nel compost domestico.

Prezzo Lidl a 59 euro: cosa controllare prima di comprare

Il prezzo indicato per il Parkside soffiatore aspiratore trituratore 40V è di 59 euro. Una cifra che lo mette nella fascia economica degli attrezzi da giardino a batteria, soprattutto considerando le tre funzioni nello stesso prodotto. Per l’uso domestico il messaggio è semplice: spendere meno rispetto ad alcuni modelli più specialistici e avere comunque un attrezzo adatto alle pulizie stagionali più comuni.

Prima di metterlo nel carrello, però, conviene leggere bene la scheda prodotto e le condizioni di vendita. Il sito Lidl riporta le caratteristiche principali, ma chi compra dovrebbe verificare se nel prezzo siano compresi batteria, caricatore, eventuale sacco di raccolta e accessori. Sembra un dettaglio, ma non lo è: un utensile 40V senza batteria compatibile può comportare una spesa in più. Da valutare anche la compatibilità con la linea Parkside, utile per chi ha già altri attrezzi dello stesso marchio.

Giardini, vialetti e cortili: dove rende meglio e dove può faticare

Il Parkside 40V sembra adatto soprattutto a giardini domestici, cortili condominiali, vialetti privati e aree verdi non troppo grandi. Per raccogliere foglie secche su superfici contenute, un attrezzo senza filo può essere più rapido da preparare rispetto a un modello con cavo e meno impegnativo di una macchina a scoppio. In questi casi, poter passare dal soffiaggio all’aspirazione aiuta a lavorare in modo più ordinato.

Il discorso cambia con foglie molto bagnate, rametti, ghiaia o superfici ampie. In situazioni del genere, come sanno bene giardinieri e manutentori, contano di più potenza e autonomia. La triturazione aiuta a ridurre l’ingombro, ma non trasforma l’attrezzo in un biotrituratore: resta un prodotto per foglie e residui leggeri. Per un uso saltuario o stagionale, il rapporto tra prezzo Lidl a 59 euro e caratteristiche dichiarate può essere interessante. Per lavori lunghi e frequenti, invece, meglio controllare autonomia reale, peso in mano e tempi di ricarica prima dell’acquisto.