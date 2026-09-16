Lidl mette in svendita il gioiello Philips: a questo prezzo non si era mai visto nemmeno su Amazon

Un prodotto Philips normalmente molto costoso sta per scendere a un prezzo decisamente più aggressivo, con un’offerta Lidl che potrebbe attirare parecchia attenzione online.

La promozione riguarda il mercato tedesco e mette nel mirino uno dei dispositivi IPL più conosciuti per la cura personale domestica. Nel pacchetto è incluso anche un piccolo accessorio aggiuntivo, mentre il confronto con Amazon rende il prezzo ancora più interessante.

Lidl dal 28 settembre: il prezzo scende a 179 euro, sotto Amazon

La promozione sul Philips Lumea BR921/00 partirà il 28 settembre e resterà valida fino al 2 ottobre 2026, salvo esaurimento scorte. Il prezzo indicato da Lidl è 179 euro. Giga riporta un prezzo consigliato di 399 euro, mentre su Amazon Germania, nel confronto citato dalla testata, il dispositivo è indicato a 199,99 euro.

In pratica, lo sconto rispetto al listino arriva al 55%. Rispetto ad Amazon, invece, il risparmio è di circa il 10%. Non una differenza enorme, ma comunque concreta, specie per un prodotto IPL per uso domestico, categoria che spesso resta sopra i 200 euro. Al momento della segnalazione, lo stesso articolo risultava ancora disponibile da Lidl a 205,99 euro. La cifra da guardare, però, è quella del volantino. Chi compra tramite app Lidl Plus, aggiunge Giga, può anche evitare le spese di spedizione.

Philips Lumea BR921/00, come lavora la luce pulsata e cosa c’è nella confezione

Il Philips Lumea Series 7000 BR921/00 usa la tecnologia IPL, cioè la luce pulsata. Non strappa il pelo e non lo taglia come una lametta: emette impulsi luminosi pensati per portare il follicolo in una fase di riposo e rallentare, trattamento dopo trattamento, la ricrescita. Serve costanza, quindi. Niente risultati da una sera all’altra.

Secondo la scheda riportata, il modello offre 250.000 impulsi luminosi, cinque livelli di intensità e un sensore del tono della pelle, che controlla l’incarnato durante l’uso e aiuta a non scegliere una potenza inadatta.

Nel set ci sono accessori per trattare meglio corpo e viso, oltre al trimmer Satin Compact, comodo per rifinire i peli più sottili, ad esempio sopra il labbro superiore. Nelle recensioni citate da Giga su Amazon, chi lo ha provato parla soprattutto di meno peli incarniti e meno irritazioni da rasatura. “Meglio iniziare in inverno”, scrive un’utente, “così in primavera o estate si vedono gambe più lisce”.

A chi conviene davvero: risultati, limiti su pelle e peli, tempi da mettere in conto

L’offerta Lidl può interessare soprattutto chi cerca un epilatore IPL domestico di marca e ha peli abbastanza scuri da reagire bene agli impulsi luminosi. È un aspetto importante: la tecnologia IPL funziona in genere meglio quando c’è contrasto tra pelle e pelo. Su peli molto chiari, rossi, grigi o bianchi, i risultati possono essere più deboli. Anche il tono della pelle va considerato. Il sensore integrato aiuta, ma non sostituisce le istruzioni e le controindicazioni del produttore.

C’è poi il tema del tempo. Trattare zone ampie, come le gambe, richiede pazienza, e Giga segnala anche possibili brevi pause di raffreddamento durante un uso intenso. Per chi però vive male la rasatura continua, tra arrossamenti, puntini e piccoli tagli, il prezzo di 179 euro rende il Philips Lumea BR921/00 una proposta interessante. Non cancella il problema in una sera. Può però cambiare la routine, se usato con regolarità e aspettative realistiche.