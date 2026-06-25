LIDL lo ha fatto di nuovo: l'accessorio tech che ti depila meglio dell'estetista con meno di 15 euro

Tra i prodotti della linea Cien Beauty che LIDL propone periodicamente nei suoi volantini, l’ultimo a catturare l’attenzione è un epilatore elettrico venduto a 14,99 euro, una cifra che lo colloca tra le soluzioni più economiche della categoria. La promessa è quella di una pelle liscia a lungo senza dover prenotare un appuntamento dall’estetista né acquistare dispositivi di marchi blasonati, che per funzioni analoghe arrivano a costare il triplo o più.

A differenza del rasoio, che taglia il pelo a livello della superficie, l’epilatore elettrico lavora alla radice. Una serie di pinzette rotanti afferra i peli e li rimuove dal follicolo, esattamente come farebbe una pinzetta manuale ma su molti peli contemporaneamente e in modo molto più rapido. Il risultato è una pelle che resta liscia per settimane, non per giorni, perché il pelo deve ricrescere da capo. È lo stesso principio della ceretta, con il vantaggio di poterlo fare in casa, in qualsiasi momento e senza riscaldare nulla.

Colpo grosso da Lidl per l’estate

Il modello di LIDL punta sull’essenziale ma non rinuncia ad alcune funzioni utili. I due livelli di velocità permettono di calibrare l’intensità del trattamento a seconda della sensibilità della pelle e della zona: più delicato sulle aree sensibili, più deciso su gambe e braccia dove i peli sono più robusti.

L’elemento che il produttore mette in evidenza è l’illuminazione LED integrata, una piccola luce sulla testina che rende visibili anche i peli più sottili e chiari, quelli che a occhio nudo sfuggono facilmente e che spesso restano dopo un trattamento frettoloso. Nella confezione sono inclusi alcuni accessori intercambiabili, pensati per adattare il dispositivo alle diverse esigenze.

A rendere l’offerta interessante contribuisce anche la garanzia di tre anni, lo standard che LIDL applica a buona parte dei suoi prodotti di elettronica e cura della persona: una rassicurazione non scontata su un articolo che costa meno di quindici euro. Il confronto con i modelli di fascia alta dei marchi specializzati, che integrano testine flessibili, funzionamento sotto la doccia e decine di pinzette, resta ovviamente impari sul piano delle prestazioni pure; ma per chi cerca un primo approccio all’epilazione domestica, o un dispositivo di scorta, il rapporto tra spesa e dotazione è difficile da battere.

Una precisazione è doverosa, al di là degli entusiasmi. L’epilazione meccanica, per sua natura, può risultare fastidiosa soprattutto le prime volte e sulle pelli più sensibili, e nessun dispositivo casalingo sostituisce davvero la mano esperta di un’estetista in termini di comfort e uniformità. Quello che offre, semmai, è autonomia e risparmio nel tempo: una volta ammortizzata la spesa iniziale, i trattamenti successivi non costano nulla. Per ridurre il fastidio conviene utilizzarlo su pelle pulita e asciutta, magari dopo un bagno caldo che dilata i pori, muovendo l’apparecchio in senso contrario alla crescita del pelo.

Come sempre per i prodotti tech dei discount, infine, la disponibilità è legata al volantino in corso e alle scorte del singolo punto vendita, e gli articoli più gettonati tendono a sparire in fretta. Chi è interessato fa bene a verificare l’offerta attiva e la giacenza nella propria filiale prima di mettersi in viaggio, tenendo presente che si tratta di una promozione a tempo limitato e non di un prodotto sempre a catalogo.