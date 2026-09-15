Lidl lo aveva promesso e lo ha fatto veramente: l'oggetto tech di arredo più ricercato di sempre a soli 20 euro

Nella pagina dedicata alla Livarno Piantana LED, Lidl indica un prezzo di 24,99 euro, con la consueta nota legale legata alle offerte pubblicate sul sito. Nel testo disponibile non compaiono una data di fine promozione né indicazioni precise sulla presenza nei singoli punti vendita. Per questo, come spesso succede con gli articoli non alimentari della catena, la disponibilità va controllata sul sito Lidl o direttamente nel negozio più vicino.

Il prodotto rientra nella categoria Illuminazione, dentro l’area Casa e Arredo, dove Lidl propone spesso lampade, piccoli mobili, accessori e soluzioni per la casa. Chi segue il volantino lo sa bene: questi articoli possono sparire in pochi giorni, oppure tornare più avanti con varianti simili. Meglio verificare prima, soprattutto se si cerca un colore preciso.

Il prezzo sotto i 25 euro mette la piantana in una fascia accessibile. Può interessare a chi vuole aggiungere un punto luce senza toccare l’impianto elettrico. Una lampada da terra, in fondo, serve proprio a questo: si posiziona, si collega alla presa e si usa. La scheda non segnala montaggi complessi.

Dimmer touch e memoria: così si regola la luce

Tra le funzioni indicate da Lidl c’è il Dimmer Touch, cioè la regolazione della luminosità con un comando a sfioramento. In pratica, si può scegliere l’intensità della luce in base al momento o all’uso: più forte per leggere o lavorare, più soffusa per guardare la tv o creare una luce laterale.

Angolo soggiorno con piantana LED ad arco e luce calda, in linea con le funzioni e l’uso domestico descritti nell’articolo.

La scheda cita anche la funzione memory, pensata per mantenere l’impostazione scelta. È una piccola comodità di tutti i giorni: si accende la lampada e si ritrova la luce regolata come l’ultima volta. Niente da impostare da capo ogni sera.

Lidl non precisa, nella descrizione disponibile, quanti siano i livelli di dimmerazione né il tipo esatto di comando montato sulla struttura. Il dato certo è che la luminosità può essere regolata “a piacere”. Una formula generica, ma utile a distinguere questa piantana dai modelli più semplici, con il solo interruttore acceso/spento.

Design e varianti: arco grigio, arco nero e modello ondulato

La Piantana LED Livarno è indicata in tre versioni: ad arco grigio, ad arco nero e con design ondulato. Cambiano forma e impatto visivo, con soluzioni pensate per interni moderni o essenziali. Il modello ad arco può stare bene vicino a un divano o a una poltrona; quello ondulato punta di più sull’effetto decorativo.

L’altezza dichiarata è di 148 centimetri. È una misura da lampada da terra compatta: non troppo ingombrante, ma abbastanza alta per illuminare una zona precisa della stanza. In un soggiorno piccolo può fare da luce di appoggio. In camera può prendere il posto di una lampada tradizionale vicino a una sedia o a un angolo lettura. Molto dipende dagli spazi e dalle abitudini di chi la usa.

Livarno è uno dei marchi distribuiti da Lidl per i prodotti dedicati alla casa, dall’arredo leggero all’illuminazione. La scheda non entra nel dettaglio dei materiali e non indica peso o base. Sono aspetti da controllare dal vivo, se il prodotto è esposto: stabilità, finiture e ingombro reale si capiscono meglio in negozio.

Consumi, luminosità e temperatura colore: i dati da guardare

Sul piano tecnico, Lidl indica per la Livarno Piantana LED una luce bianca calda da 3000 K, un flusso luminoso di 1200 lumen e una potenza massima di 11,5 W. Sono dati che descrivono una lampada pensata per una luce domestica piacevole, non fredda, adatta soprattutto a zone relax e stanze vissute nelle ore serali.

La temperatura colore di 3000 Kelvin rientra nel bianco caldo: non è gialla come alcune vecchie lampadine, ma non arriva nemmeno al bianco freddo tipico degli uffici. I 1200 lumen garantiscono una buona quantità di luce per una piantana, soprattutto se usata come fonte secondaria. Non è detto che basti come illuminazione principale in una stanza grande, ma può coprire bene un’area precisa.

Il consumo massimo dichiarato, 11,5 W, è in linea con la tecnologia LED, scelta per consumi ridotti rispetto alle lampade tradizionali. Il consumo reale, naturalmente, dipende dall’intensità impostata con il dimmer e dal tempo di utilizzo. Per chi cerca una lampada semplice, regolabile e dal costo contenuto, la scheda Lidl offre gli elementi principali per farsi un’idea.