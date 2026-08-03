Lidl lancia l'offerta del mese con l'elettrodomestico più desiderato in assoluto a soli 10 euro

Tra le proposte del volantino di questo mese compare un mini cuociriso elettrico a marchio Silvercrest, pensato per chi cerca una soluzione compatta per preparare porzioni singole di riso senza dover utilizzare pentole più ingombranti o il piano cottura tradizionale.

Il dispositivo ha una potenza di 200 W ed è dotato di un inserto di cottura con una capacità pari a circa una tazza e un quarto di riso crudo, sufficiente per una porzione. Si tratta quindi di un prodotto pensato più per un uso individuale o come piccolo elettrodomestico di supporto, che come sostituto di un cuociriso familiare di dimensioni maggiori.

Lidl ha in offerta un elettrodomestico molto utile

Nella confezione sono inclusi anche un dosatore e un cucchiaio da riso, pensati per semplificare le proporzioni tra acqua e riso senza dover ricorrere a strumenti di misurazione separati, un dettaglio utile soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di cottura elettrica.

Il prodotto riporta inoltre il marchio GS (Geprüfte Sicherheit), la certificazione di sicurezza collaudata riconosciuta a livello europeo, insieme all’indicazione di una garanzia di tre anni, un dato che per un piccolo elettrodomestico di questa fascia di prezzo rappresenta comunque un elemento di rassicurazione per chi acquista.

Il prezzo indicato sullo scaffale, secondo l’immagine del volantino in circolazione, è di 12,99 euro: una cifra comunque contenuta per un elettrodomestico dedicato, anche se leggermente superiore rispetto a quanto suggerito da alcune anticipazioni circolate online nei giorni scorsi.

Va ricordato che le offerte a marchio proprio di questo tipo restano solitamente disponibili per un periodo limitato e in quantità variabile da un punto vendita all’altro, motivo per cui, per chi fosse interessato, conviene verificare la disponibilità nel punto vendita di riferimento prima di organizzare l’acquisto.

Il vantaggio principale di un piccolo cuociriso elettrico rispetto alla cottura tradizionale in pentola riguarda soprattutto la gestione dei tempi: una volta inserite le giuste proporzioni di acqua e riso, l’apparecchio porta a termine la cottura in autonomia, senza bisogno di controllare la fiamma o rischiare che l’acqua trabocchi sul piano cottura durante la preparazione.

La potenza contenuta, pari a 200 W, si traduce anche in consumi elettrici piuttosto ridotti rispetto a un fornello tradizionale tenuto acceso per lo stesso lasso di tempo, un dettaglio che può fare la differenza per chi utilizza l’apparecchio con una certa frequenza, per esempio come pasto rapido di mezzogiorno.

Il formato compatto lo rende inoltre adatto a cucine di piccole dimensioni, monolocali o stanze condivise negli studentati, contesti in cui uno spazio limitato sul piano di lavoro spinge spesso a preferire elettrodomestici dedicati a una sola funzione ma facili da riporre quando non utilizzati.

Chi cerca invece un dispositivo multifunzione, capace di gestire porzioni più abbondanti o preparazioni diverse dal semplice riso in bianco, dovrà probabilmente orientarsi su un cuociriso di fascia superiore o su una pentola multicottura, dato che il modello proposto resta pensato specificamente per la singola porzione indicata in confezione.

Anche la pulizia, trattandosi di un apparecchio di piccole dimensioni con un unico inserto di cottura, risulta piuttosto rapida rispetto a pentole più grandi, un aspetto che pesa parecchio nella scelta quotidiana di chi vive da solo e preferisce ridurre al minimo il tempo dedicato a lavare stoviglie dopo ogni pasto.