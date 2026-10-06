Addio problemi con le prese elettriche, arriva la soluzione da Lidl e costa solo 6 euro

Un accessorio semplice, pensato per chi deve ricaricare più dispositivi usando una sola presa di casa e vuole liberarsi, almeno in parte, da ciabatte e caricabatterie sparsi.

L’offerta partirà lunedì 12 ottobre. Secondo quanto indicato nel volantino Lidl, l’adattatore USB da presa Tronic sarà proposto al prezzo promozionale di 6,99 euro. Si potrà acquistare sia nei supermercati Lidl sia online, con un prezzo che dovrebbe restare in linea con quello visto nei negozi. La catena segnala anche il ribasso rispetto al prezzo precedente di 11,99 euro: cinque euro in meno.

È uno di quei prodotti che spesso finiscono nel carrello senza pensarci troppo, ma che in casa possono tornare utili davvero. In cucina, vicino al divano, sulla scrivania o sul comodino, una sola presa ormai basta di rado. Tra smartphone, cuffie, tablet, lampade da tavolo e piccoli dispositivi elettronici, i punti di ricarica non sono mai abbastanza. E non sempre c’è spazio per una multipresa. “È comodo quando la presa è dietro un mobile o in un angolo stretto”, ha spiegato un addetto alle vendite in un punto vendita della catena, parlando in generale di questo tipo di accessori.

Tre uscite da una presa: così funziona l’adattatore Tronic

L’adattatore Tronic trasforma una normale presa Schuko in una piccola postazione con tre uscite utilizzabili: una presa tradizionale, una porta USB-A e una porta USB-C. In pratica, si può lasciare collegato un apparecchio con la spina classica — una lampada, un caricatore o un piccolo elettrodomestico — e intanto ricaricare due dispositivi con cavo USB. Tutto in un blocco compatto, senza altri fili che scendono lungo la parete.

Un adattatore da presa con USB-C e USB-A consente di ricaricare lo smartphone e usare una spina dalla stessa presa a muro.

Il punto forte è lo spazio. Una multipresa resta la scelta giusta quando servono molti collegamenti, ma spesso è ingombrante, si vede subito e non è il massimo in una camera da letto, in un ingresso o in una piccola postazione di lavoro. L’adattatore Tronic, invece, si inserisce direttamente nella presa a muro e aggiunge le due porte USB senza occupare il pavimento né la scrivania. Non bisogna modificare l’impianto elettrico, né fare installazioni. Si attacca alla presa e si usa.

USB-C Power Delivery da 20 watt: cosa permette e dove si ferma

La porta più interessante è la USB-C con Power Delivery, che secondo le indicazioni del prodotto arriva fino a 20 watt. È una potenza adatta alla ricarica rapida di molti smartphone compatibili e può servire anche per tablet o dispositivi più piccoli, a patto che supportino lo stesso standard. Non va però confusa con un alimentatore per notebook potenti o per apparecchi che richiedono più energia.

La porta USB-A lavora invece a velocità standard e non offre la stessa ricarica rapida della USB-C. Resta comunque comoda per cavi più vecchi, auricolari, powerbank, smartwatch e accessori che non hanno bisogno di molta potenza. La presenza di entrambe le porte rende l’adattatore più pratico: da una parte guarda ai dispositivi recenti, dall’altra non mette da parte quelli già presenti in casa. Un dettaglio utile, soprattutto per chi ha ancora diversi cavi USB-A nei cassetti.

L’adattatore supporta anche una tensione in ingresso tra 100 e 240 volt, caratteristica che lo rende utilizzabile in diversi Paesi esteri, sempre controllando il tipo di presa e le norme locali. Può essere utile in viaggio, ma non diventa per questo un adattatore universale: in alcune destinazioni potrebbe servire comunque un convertitore fisico della spina.

Sicurezza, garanzia e a chi conviene davvero

Sul fronte della sicurezza, il modello Tronic integra protezioni contro sovraccarico, sovratensione e cortocircuito, oltre a una protezione per bambini sulla presa principale. Quest’ultima impedisce l’accesso ai contatti se non viene inserita correttamente una spina, un accorgimento utile nelle case con bambini piccoli. La garanzia indicata è di tre anni, in linea con altri prodotti elettronici venduti dalla catena.

A chi conviene, quindi? Soprattutto a chi ha poche prese in casa e deve ricaricare ogni giorno più dispositivi, senza piazzare una ciabatta in mezzo alla stanza o sulla scrivania. Può essere pratico sul comodino, accanto al divano, in cucina o in un piccolo ufficio domestico. È meno adatto, invece, a chi deve alimentare molti apparecchi insieme o dispositivi ad alto assorbimento: in quel caso resta meglio una multipresa di qualità, scelta in base al carico previsto.

A 6,99 euro, l’adattatore da presa Lidl con USB-C si presenta come un accessorio semplice, ma sensato. Non promette di rivoluzionare la ricarica in casa, e non è quello il suo compito. Offre una presa tradizionale, una USB-C da 20 watt, una USB-A e alcune protezioni di base in un corpo compatto. Per l’uso quotidiano, a molti può bastare.