Lidl lancia la soluzione per collegare qualsiasi dispositivo senza utilizzare le prese di corrente

Secondo quanto indicato dal rivenditore, il prodotto è già disponibile anche online. L’idea è semplice: dare qualche metro in più quando la presa resta dentro casa, con una protezione dichiarata contro schizzi d’acqua e intemperie. Non è una soluzione da impianto fisso, ma una prolunga da usare quando serve. E in molte situazioni quotidiane può fare comodo.

La nuova prolunga Parkside Lidl serve a portare la corrente dove spesso manca: vicino al tavolo in terrazza, accanto al barbecue elettrico, in un angolo del giardino o sul balcone, magari per montare luci e piccoli accessori. I 10 metri di cavo permettono di partire da una presa interna, in salotto o in cucina, e arrivare fuori senza spostare mobili o arrangiarsi con soluzioni poco sicure.

Non è un dettaglio da poco, soprattutto nelle case più vecchie, dove le prese esterne non sempre ci sono. Il prezzo, 12,99 euro, la mette nella fascia economica per prodotti di questo tipo. Lidl la vende con marchio Parkside, linea già nota per utensili e accessori da fai-da-te, e indica un peso di circa 1,4 chili: abbastanza leggero da arrotolarla e riporla in un armadio, in un mobile da esterno o nel ripostiglio. In sostanza: serve per usi puntuali, non per rifare l’impianto.

Protezione IP44: cosa significa davvero contro pioggia e intemperie

La prolunga è indicata con certificazione IP44, una sigla che si trova spesso sui prodotti da esterno ma che va capita bene. In pratica, il cavo è protetto contro corpi solidi superiori a 1 millimetro e contro gli schizzi d’acqua da più direzioni. Vuol dire che può essere usato su un balcone o in giardino in condizioni normali, anche con umidità o qualche goccia.

Prolunga da esterno su terrazza bagnata: la presa con sportellino protettivo porta corrente a un’idropulitrice.

Non significa, però, che possa finire nell’acqua o restare in una pozzanghera. La presa femmina ha un tappo di gomma ribaltabile, con chiusura a molla, pensato per proteggere il contatto quando non viene usato. È una soluzione semplice, ma utile: rispetto alle prolunghe da interno, limita l’esposizione diretta a polvere, sporco e umidità. Resta la regola più importante: con pioggia forte o temporale, meglio staccare tutto e riportare il cavo al riparo. La protezione aiuta, ma non trasforma la prolunga in un impianto esterno permanente.

Fino a 3.680 W: quali elettrodomestici e utensili può alimentare

Uno dei dati da guardare è la potenza supportata: la prolunga Parkside da 10 metri arriva fino a 3.680 W. Un valore che consente di usarla anche con apparecchi che consumano parecchio, purché compatibili con la presa e collegati secondo le istruzioni del produttore. In questa categoria possono rientrare alcune idropulitrici, barbecue elettrici, stufe radianti da esterno, tagliaerba e utensili da giardino. Per pulire un vialetto, illuminare una cena all’aperto o lavorare con un attrezzo elettrico, quei metri in più possono fare la differenza.

Il rivestimento del cavo è pensato per resistere al contatto con superfici comuni negli spazi esterni, come piastrelle, ghiaia o prato. Ma anche qui serve prudenza: il cavo non va schiacciato da porte, finestre o mobili pesanti, né lasciato teso in zone di passaggio dove qualcuno potrebbe inciampare. E la potenza massima dichiarata non autorizza a collegare più dispositivi con adattatori improvvisati. Meglio un apparecchio alla volta, soprattutto se assorbe molta energia.

Presa singola, distanza e alternative: i limiti da considerare

Il limite principale è chiaro: la prolunga ha una presa singola, quindi non è una ciabatta multipresa. Chi vuole collegare insieme luci decorative, casse audio e un piccolo elettrodomestico deve guardare ad altro, per esempio una regletta da esterno IP44 o un avvolgicavo con più prese e protezioni adatte. Usare adattatori in modo disordinato, soprattutto all’aperto, può sembrare comodo ma non è una buona idea.

C’è poi il tema della distanza. I 10 metri bastano per molti balconi, terrazzi e piccoli giardini, ma possono essere pochi in cortili più grandi o nelle case di campagna. In questi casi è meglio scegliere un cavo più lungo, oppure un avvolgitore certificato per esterni, evitando di collegare più prolunghe una dietro l’altra se non serve. Per chi cerca una soluzione economica e occasionale, però, il prodotto Lidl ha una funzione precisa: portare la corrente fuori casa per qualche ora, senza lavori e senza spendere molto.