Lidl illumina ogni ambiente con questo sistema innovativo a 10 euro

Il prezzo indicato è di 11,99 euro. Un set pensato per chi vuole illuminare uno spazio esterno senza fili, prese o attrezzi. L’offerta, segnalata da Compradicción, arriva nel cuore dell’estate, quando una luce in più in giardino può fare comodo: per una cena all’aperto, un vialetto da vedere meglio o un angolo verde da usare anche dopo il tramonto.

Il prodotto proposto da Lidl è un set Livarno con quattro luci solari LED, venduto a 11,99 euro secondo la scheda dell’offerta. In pratica, poco meno di tre euro per ogni punto luce. Una cifra bassa, che colloca il prodotto tra quegli accessori da giardino che si comprano senza doverci pensare troppo. Come spesso accade con le promozioni, il prezzo può cambiare in base alla disponibilità e al canale di vendita.

Nella confezione ci sono quattro luci da esterno, ognuna con struttura a picchetto e lampadina LED integrata. Lidl segnala anche la consegna a domicilio e il reso gratuito entro 30 giorni, un dettaglio utile per chi acquista online e non può vedere il prodotto dal vivo. La promessa è semplice: aprire la confezione, montare le luci e sistemarle dove servono, senza passaggi complicati.

Il marchio Livarno è già noto nell’offerta casa e giardino della catena, con prodotti per arredo, illuminazione e piccoli accessori domestici. Qui il punto è soprattutto l’uso all’aperto, dove spesso mancano prese vicine o tirare un cavo diventa scomodo. E in certi casi anche poco pratico.

Installazione senza attrezzi: le luci a picchetto si piantano nel terreno

Il punto forte del set è l’installazione senza attrezzi. Le luci hanno una struttura a picchetto, pensata per essere inserita direttamente in terreni morbidi: prati, aiuole, bordi di vialetti. Si piantano, si orientano e sono pronte. Niente trapano, niente fili lungo il muro, niente presa da cercare dietro un vaso.

Le luci solari da giardino funzionano con un piccolo pannello nella parte superiore. Di giorno il pannello raccoglie la luce del sole e ricarica la batteria interna. Di sera, quando cala il buio, il LED si accende. Non sono pensate per illuminare grandi superfici, ma per segnare un percorso, delimitare un’area o creare piccoli punti luce.

Secondo le informazioni disponibili, ogni elemento misura circa 39 x 37 centimetri. Dimensioni abbastanza visibili, ma non ingombranti. Vanno bene per il bordo di un prato o per un piccolo passaggio esterno. Il senso del prodotto è tutto qui: una soluzione rapida, da sistemare in pochi minuti dove c’è un pezzo di terra in cui inserire il picchetto.

Fino a 8 ore di luce e accensione automatica al buio

Le luci solari LED Livarno dichiarano un’autonomia fino a circa 8 ore di illuminazione, in base alla carica raccolta durante il giorno. Come sempre con i prodotti solari, molto dipende dall’esposizione: una giornata piena di sole non è la stessa cosa di un pomeriggio nuvoloso, né di un angolo del giardino spesso in ombra. È un aspetto da considerare, soprattutto in cortili con alberi, muri alti o zone poco esposte.

La batteria indicata è una Ni-MH sostituibile. Un dettaglio utile, perché permette almeno in teoria di allungare la vita del prodotto senza dover cambiare tutta la lampada. Il sistema prevede anche l’accensione automatica al calare del buio, con possibilità di spegnimento manuale quando le luci non servono. Una funzione comoda, soprattutto se vengono piazzate lungo un percorso usato ogni sera.

La temperatura della luce è di 9000 K, quindi una tonalità fredda, vicina al bianco intenso. Non è la luce calda delle lanterne decorative, per intenderci: qui la scelta sembra più legata alla visibilità. Le lampade sono inoltre indicate come resistenti agli spruzzi d’acqua, una protezione utile contro pioggia leggera, irrigazione e umidità serale. Meglio però non considerarle adatte a immersioni o condizioni estreme.

Dove convengono davvero: giardini, prati e qualche limite sulle terrazze

Il pack di luci solari Lidl ha senso soprattutto in giardini, prati, aiuole e vialetti, dove il picchetto permette un fissaggio rapido e stabile. Il vantaggio è chiaro: niente lavori elettrici, nessun consumo in bolletta e libertà di spostare le luci quando serve. Oggi lungo il sentiero, domani vicino al tavolo da esterno.

Diverso il caso di terrazze pavimentate, balconi o superfici in piastrelle. Senza terreno in cui infilare il picchetto, il prodotto perde parte della sua praticità e può richiedere appoggi non previsti dalla struttura. Per questi spazi, spesso, funzionano meglio le ghirlande solari, le lampade da tavolo o i faretti con base, che non devono essere piantati nel suolo.

Il confronto con altre soluzioni resta aperto. In commercio si trovano ghirlande solari da esterno, anche con cavi lunghi e più modalità di luce, a prezzi vicini ai 13-15 euro. Ma l’uso è diverso: più decorativo, meno da segnalazione. Il set Livarno, invece, punta sulla semplicità. Quattro luci, un pannello solare, un picchetto. Per chi ha un piccolo giardino e vuole illuminarlo senza lavori, può bastare così.