Lidl fa veramente centro con l'offerta Parkside: con pochi spicci è tuo

In primo piano ci sono i prodotti Parkside e Ultimate Speed: utensili, compressori e accessori per chi mette mano all’auto da solo e vuole tenere più in ordine il garage. Dopo la settimana dedicata a giardino e fai da te, Lidl punta su un reparto molto seguito: quello della manutenzione dell’auto, dal cambio gomme all’aria compressa.

Ad aprire la selezione è l’avvitatore a percussione ricaricabile Parkside, in vendita a 69 euro con batteria da 20V e 4Ah inclusa. È pensato per i lavori in cui serve forza, soprattutto per montare e smontare le ruote. La coppia si può regolare su quattro livelli, da 100 a 300 Nm, con un picco massimo dichiarato di 400 Nm. La velocità arriva fino a 2.300 giri al minuto. Nella confezione ci sono anche quattro chiavi a bussola da 17, 19, 21 e 23 mm, un dettaglio utile per chi vuole usarlo subito in garage.

Accanto al modello più potente, Lidl propone l’avvitatore ricaricabile a cricco Parkside Performance, più compatto e adatto agli spazi stretti, come il vano motore o il sottoscocca. Il prezzo indicato è di 59 euro, con batteria da 2Ah e coppia da 75 Nm. Tornano anche le chiavi a bussola per avvitatore a percussione, con adattatore e dieci bit inclusi nelle misure 17, 19 e 21 mm, a 8,99 euro. Una proposta semplice, ma comoda per completare una cassetta degli attrezzi già avviata.

Compressore, banco da lavoro e accessori per organizzare il garage

Per chi usa spesso aria compressa, controlla gli pneumatici o fa piccoli lavori di manutenzione, il volantino Lidl inserisce il compressore Parkside da 24 litri, proposto a 99 euro. Il modello ha motore a due cilindri senza olio e pressione regolabile da 0 a 8 bar: una soluzione pensata per l’uso domestico e per il garage di casa. In abbinamento ci sono anche il tubo per aria compressa da 10 metri, a 9,99 euro, e la pistola per gonfiaggio pneumatici, con tubo flessibile a spirale e tre ugelli, a 14,99 euro.

Set di utensili per fai da te in garage, tra avvitatore, bussole e compressore, in tema con le offerte Auto & Garage Lidl.

Nella stessa parte del volantino compare il banco da lavoro multifunzione Parkside Performance, disponibile a 139 euro. Ha piano in alluminio, portata massima dichiarata fino a 120 kg e accessori inclusi come morsetti e connettori angolari. Possono tornare utili quando si lavora su pezzi piccoli, staffe o componenti dell’auto. È uno di quei prodotti che interessano non solo chi ripara, ma anche chi cerca di tenere il garage più ordinato: una superficie stabile, spesso, fa la differenza quanto un utensile elettrico.

Kit cambio gomme e utensili per la manutenzione fai da te

La parte dedicata al cambio gomme fai da te mette insieme diversi strumenti a prezzo contenuto, pensati per chi si occupa da solo degli interventi stagionali. Il kit cambio pneumatici Parkside da 6 pezzi, con chiave a croce e cricchetto/manometro, costa 14,99 euro. Costa meno il cricchetto telescopico con set di chiavi a bussola da 19 pezzi, proposto a 7,99 euro, con coppia fino a 512 Nm secondo quanto riportato nel volantino.

Tra gli utensili più cercati in questa categoria c’è anche la chiave dinamometrica Parkside, in vendita a 14,99 euro in un set da cinque pezzi. La coppia regolabile va da 40 a 210 Nm, un intervallo utile per serrare i bulloni delle ruote con più controllo rispetto a una normale chiave manuale. Completano l’offerta gli attrezzi di smontaggio per auto con clip di fissaggio — 14 utensili, 620 clip e 10 fascette — a 9,99 euro, oltre al contenitore magnetico da 2,99 euro, pensato per appoggiare viti e bulloni senza perderli tra banco, pavimento e passaruota.

Ultimate Speed per emergenze su strada: avviatore, mini compressore e caricabatterie

Il marchio Ultimate Speed copre invece la parte legata alle emergenze e alla manutenzione ordinaria dell’auto. Si parte dal power bank con compressore e ausilio per l’avviamento, in vendita a 44 euro. Il dispositivo ha capacità di 8.400 mAh, compressore regolabile da 0,3 a 5,5 bar e funzione USB. È un accessorio da tenere nel bagagliaio per avere un aiuto in caso di batteria scarica o pneumatici sgonfi. Non sostituisce l’officina, certo, ma può risolvere una situazione scomoda in parcheggio o durante un viaggio.

Sempre a marchio Ultimate Speed, il mini compressore 12V arriva a una pressione massima dichiarata di 10,3 bar ed è fornito con tre adattatori. Il prezzo è di 14,99 euro. Il caricabatterie per auto e moto, compatibile con batterie da 6V e 12V, costa invece 12,99 euro. Il set pompa di aspirazione olio, alimentato dalla batteria dell’auto a 12V, è indicato a 14,99 euro. Chiude la selezione il tappeto catturasporco per garage, a 6,99 euro, utile per proteggere il pavimento durante i piccoli lavori di manutenzione. Come spesso accade con le offerte tecniche Lidl, la disponibilità può cambiare da negozio a negozio: meglio controllare in punto vendita, soprattutto nei primi giorni del volantino.