LIDL fa il colpaccio dell'estate, addio spugna e sudate: in sconto il super pulitore da 800 W

Lidl ha inserito nel proprio catalogo uno smacchiatore ricaricabile a marchio Silvercrest, proposto al prezzo di 49,00 euro. L’elettrodomestico punta a semplificare la pulizia localizzata di tessuti e imbottiti, un’operazione che tradizionalmente richiede l’impiego manuale di spugne, detergenti e fatica fisica.

Il dispositivo è alimentato tramite un cavo USB, il che ne estende l’utilizzo al di fuori della vicinanza immediata alle prese di corrente, facilitando interventi rapidi su divani, poltrone o interni di automobili. La gestione dei liquidi è suddivisa in due serbatoi distinti: quello per l’acqua pulita ha una capacità di 170 ml, mentre quello per l’acqua sporca raggiunge i 250 ml. Questa configurazione permette di separare il liquido detergente in entrata dal residuo aspirato, evitando il ricircolo di sporcizia sulle superfici trattate.

LIDL fa il colpaccio dell’estate

Il produttore ha integrato due distinti livelli di potenza, permettendo all’utente di modulare l’intensità di aspirazione in base alla tenacità della macchia. Il dispositivo include inoltre un sistema di illuminazione a LED frontale, utile per identificare con maggiore precisione la zona su cui intervenire in condizioni di scarsa visibilità, come spesso accade negli angoli reconditi del divano o sotto i sedili dell’auto.

La dotazione di serie comprende un cavo per la ricarica e due accessori specifici: una spazzola a rullo e una spazzola piatta, componenti fondamentali per agire meccanicamente sulle fibre dei tessuti. Nonostante la natura portatile dell’apparecchio, l’efficacia dipende in misura significativa dalla qualità del prodotto detergente utilizzato nel serbatoio dell’acqua pulita, poiché la macchina non genera calore interno per sciogliere lo sporco.

È interessante notare come la capacità del serbatoio dell’acqua sporca sia superiore a quella del serbatoio dell’acqua pulita, una scelta tecnica che presuppone una gestione attiva dei cicli di rifornimento e svuotamento durante sessioni prolungate. Questo squilibrio dimensionale suggerisce che l’utente si troverà a dover svuotare il contenitore dei residui meno frequentemente di quanto dovrà ricaricare la riserva di acqua pulita, invertendo la logica di manutenzione standard di molti estrattori domestici.

L’estetica del prodotto segue i canoni del design minimalista tipico dei piccoli elettrodomestici a batteria, con scocche in plastica bianca e serbatoi in materiale traslucido blu che permettono il controllo visivo immediato del livello dei liquidi. Il dispositivo è coperto da una garanzia di tre anni, un periodo leggermente superiore alla media biennale offerta dalla maggior parte dei competitor sul mercato italiano.

Il peso effettivo dell’unità, una volta riempiti i serbatoi, inciderà sulla maneggevolezza durante l’uso prolungato in verticale. Resta da verificare se l’autonomia della batteria interna sia in grado di sostenere l’erogazione di potenza necessaria per i due livelli previsti senza subire cali di prestazioni evidenti quando il serbatoio dell’acqua sporca si avvicina alla soglia massima di capacità.