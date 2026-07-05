Lidl fa il bis sul rinfrescatore ad acqua: la nuova versione con luce LED è tornata disponibile e costa ancora meno della prima

Lidl fa il bis sul rinfrescatore ad acqua SilverCrest. A fine giugno 2026 il prodotto è tornato nei punti vendita italiani, questa volta nella versione con luce LED: un piccolo apparecchio pensato per dare sollievo dall’afa estiva in casa o in ufficio, senza arrivare al condizionatore. Il punto forte resta il prezzo: sotto i 30 euro, con consumi bassi e dimensioni compatte.

SilverCrest, come funziona il raffrescamento evaporativo

Il rinfrescatore SilverCrest lavora con il principio del raffrescamento evaporativo. In pratica aspira l’aria calda, la fa passare attraverso un filtro o un elemento bagnato dal serbatoio d’acqua interno e poi la rimanda fuori un po’ più fresca. Non è un climatizzatore: non usa gas refrigeranti, non ha tubi da portare all’esterno e non può abbassare la temperatura di una stanza come farebbe un condizionatore. L’effetto si sente soprattutto da vicino.

Il sistema è quello ormai comune nei piccoli apparecchi estivi da scrivania o da comodino. Quando l’acqua evapora, porta via una parte del calore dall’aria e dà una sensazione di fresco. Nella nuova versione compatta venduta da Lidl ci sono anche la luce LED, l’alimentazione via USB e un serbatoio piccolo, adatto più a un uso personale che a rinfrescare un’intera camera. Un addetto di un punto vendita, rispondendo ad alcuni clienti nel reparto offerte, l’ha riassunta così: “È più vicino a un ventilatore evoluto che a un condizionatore”.

Prezzi e modelli Lidl: cosa si trova nei negozi

La linea SilverCrest di Lidl resta nella fascia economica. I modelli più piccoli del rinfrescatore ad acqua partono da circa 25 euro e offrono le funzioni di base: illuminazione LED, alimentazione tramite USB e serbatoi di capacità ridotta. Le versioni un po’ più complete, più vicine all’idea di raffrescatore portatile, arrivano intorno ai 30 euro e possono avere velocità regolabili, movimento oscillatorio e timer per lo spegnimento automatico.

Come spesso succede con le offerte settimanali della catena tedesca, la disponibilità cambia da negozio a negozio. Al momento questi prodotti sembrano legati soprattutto alla vendita nei punti vendita Lidl e non sempre risultano presenti nel catalogo online. Per chi vuole comprarlo, quindi, meglio controllare il volantino della propria zona o passare direttamente in negozio: le scorte possono finire in pochi giorni, soprattutto durante le ondate di caldo. Resta la garanzia triennale SilverCrest, ormai un marchio di fabbrica per i piccoli elettrodomestici della linea.

Contro l’afa aiuta, ma non fa il lavoro di un condizionatore

Il rinfrescatore evaporativo Lidl può avere senso per chi cerca un apparecchio personale, da mettere sulla scrivania, sul comodino o in una stanza piccola, magari nelle ore serali. In questi casi può dare qualcosa in più rispetto a un normale ventilatore, perché all’aria in movimento aggiunge l’effetto dell’acqua che evapora. Non cambia la giornata, ma può rendere più sopportabile il caldo.

Il discorso cambia se si pensa di raffreddare davvero un soggiorno grande o una camera molto calda. Negli ambienti umidi, poi, il raffrescamento evaporativo rende meno: l’aria è già piena di vapore e assorbe con più fatica altra umidità. Per questo il dispositivo non va visto come un vero sostituto del condizionatore, ma come un’alternativa economica e compatta al ventilatore classico. Funziona meglio con finestre socchiuse, buona circolazione d’aria e aspettative realistiche. Costa poco, consuma poco, ma contro l’afa più pesante non fa miracoli.