Lidl è impazzita e regala la friggitrice più desiderata del momento a 18 euro: ne ho prese 3

La proposta, segnalata nei canali commerciali dell’insegna e ripresa anche sui social, punta su un’idea semplice: cucinare in fretta, con meno olio rispetto alla frittura classica, spendendo poco. Ma il nodo non è solo il prezzo. La domanda vera è un’altra: quando una friggitrice ad aria da 2 litri ha davvero senso?

Il primo dato salta subito agli occhi: 18,99 euro. Una cifra bassa per il settore delle friggitrici ad aria compatte, dove anche i modelli più piccoli spesso superano i 35-40 euro. La proposta di Lidl si muove nella fascia più semplice: cestello da 2 litri, comandi facili, poco ingombro e una dotazione pensata per chi vuole usarla senza troppe istruzioni da leggere.

Non è un modello per chi cerca programmi speciali, grandi display o funzioni smart. È, più semplicemente, una mini friggitrice ad aria da lasciare sul piano cucina e accendere al volo, magari la sera dopo il lavoro. Il suo spazio lo trova qui: non promette di prendere il posto del forno, ma di aiutare nelle preparazioni veloci che spesso finiscono in padella o nel microonde. Patatine, verdure, crocchette, piccoli filetti, pane da scaldare. Cose di tutti i giorni.

Due litri in cucina: cosa aspettarsi davvero

Una capacità da 2 litri va presa per quello che è. Non è pensata per una famiglia numerosa e nemmeno per chi vuole cucinare più piatti insieme. Nella pratica, il cestello basta per una o due porzioni leggere, a seconda del tipo di alimento e dello spazio che serve per farlo cuocere bene.

Una mini friggitrice ad aria su un piano cucina con porzioni ridotte di patate e verdure, ideale per cucine piccole e uso quotidiano.

Con le patatine surgelate, per esempio, riempire troppo il cestello può rovinare il risultato: dorate fuori, meno uniformi dentro. Meglio caricarla poco e girare a metà cottura. Il vantaggio, così, è chiaro: si scalda in fretta, consuma meno di un forno tradizionale quando le quantità sono piccole e sporca poco. Per una cena veloce va bene, per quattro persone no. La sintesi è questa. La mini friggitrice ad aria Lidl funziona se la si considera per ciò che è: un aiuto compatto in cucina, non un elettrodomestico tuttofare.

Single, coppie e cucine piccole: quando può convenire

Il pubblico giusto è abbastanza evidente: single, studenti fuori sede, coppie senza figli, persone anziane che preparano porzioni ridotte. Ma anche chi vive in case con cucine piccole e poco spazio sul piano di lavoro. In situazioni così, una friggitrice ad aria grande rischia di diventare più un ingombro che una comodità.

Una da 2 litri, invece, si sposta facilmente, entra in un mobile basso e si pulisce senza troppe manovre. Può avere senso anche nelle seconde case, soprattutto dove il forno non è pratico o non funziona granché e i pasti sono semplici. Il prezzo basso rende l’acquisto meno impegnativo, ma non cancella la domanda principale: quante volte verrà usata davvero? Se serve per cuocere una porzione di verdure, scaldare qualche snack o preparare un contorno senza accendere il forno, la friggitrice ad aria Lidl a 18,99 euro può essere una scelta sensata. Se invece si pensa a teglie, arrosti o cene con ospiti, meglio pensarci prima.

Porzioni, potenza e alternative: i limiti da guardare prima

Il limite più evidente resta quello delle porzioni. Un cestello da 2 litri può costringere a cuocere in più giri e, a quel punto, il vantaggio sul tempo si riduce. C’è poi il tema della potenza, da controllare sulla scheda del prodotto o direttamente sulla confezione in negozio. Nei modelli mini, di solito, è più bassa rispetto alle friggitrici ad aria più grandi. I tempi possono quindi cambiare in base alla quantità e al tipo di alimento.

Non è per forza un difetto. È un aspetto da sapere prima dell’acquisto. Sul mercato ci sono modelli da 3,5 o 4 litri, spesso più versatili, ma anche più cari e più ingombranti. La scelta, quindi, non si decide solo davanti al cartellino del prezzo. Conta l’uso reale. A 18,99 euro, la proposta Lidl è interessante per chi cerca una soluzione piccola, economica e poco invadente. Ma resta una mini: utile se le si chiede poco, deludente se ci si aspetta troppo.