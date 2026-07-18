Lidl, da centinaia di euro a 10: il prodotto tech di lusso che sta conquistato il mondo è in super sconto

C’è un oggetto che negli ultimi anni ha colonizzato i tavolini dei ristoranti, i dehors e le case più curate: la lampada da tavolo ricaricabile, senza fili, da spostare dove serve e accendere con un tocco.

A renderla un fenomeno globale sono stati modelli di design come la Poldina di Zafferano o la Bellhop di Flos, diventati veri status symbol dell’illuminazione portatile con prezzi che partono da oltre cento euro e superano facilmente i duecento. Lidl ha deciso di cavalcare l’onda a modo suo, portando a volantino la sua interpretazione del concetto a una frazione del costo.

Lidl, il prodotto di lusso in super sconto

Si tratta della lampada LED ricaricabile da tavolo a marchio Livarno Home, disponibile in due altezze, 17,6 o 21,5 centimetri, e in diverse varianti di colore, dal ramato al bordeaux fino al grigio scuro con paralume sfaccettato. Il prezzo di listino è di 11,99 euro, ma con l’app Lidl Plus scatta uno sconto di 2 euro che porta il totale a 9,99 euro, un ribasso del 16% presentato in volantino come “prezzo imbattibile”. Il funzionamento ricalca quello delle sorelle blasonate: batteria ricaricabile integrata, nessun cavo in vista durante l’uso e funzione touch con dimmer per regolare l’intensità della luce con un semplice tocco, dalla piena luminosità all’atmosfera soffusa da cena.

Il paragone con i modelli di fascia alta va naturalmente preso con le dovute proporzioni. Le lampade di design offrono materiali più ricercati, autonomie certificate, ricarica tramite basi a contatto e una resa luminosa studiata nei minimi dettagli, oltre a un valore estetico riconosciuto che le rende oggetti d’arredo a tutti gli effetti.

La proposta Lidl gioca però su un altro terreno: portare la stessa idea d’uso, la libertà dal cavo e il controllo touch, a un prezzo che consente di comprarne anche due o tre per illuminare terrazzo, comodino e tavolo da esterno senza pensarci troppo. La presenza delle certificazioni TÜV e GS e dei tre anni di garanzia indicati in volantino aggiunge un elemento di affidabilità non scontato in questa fascia di prezzo.

Il successo di questa categoria di prodotto, del resto, si spiega anche con la trasformazione degli spazi domestici: balconi e terrazzi vissuti come stanze aggiuntive, cene all’aperto, angoli lettura che cambiano posto con le stagioni. Una lampada senza fili risolve tutto questo senza prese di corrente né prolunghe, e i discount lo hanno capito da tempo: le imitazioni della Poldina firmate dalle grandi catene, da Lidl ad Aldi, vanno regolarmente esaurite nel giro di pochi giorni dall’arrivo a scaffale.

Come sempre con le offerte a volantino della catena tedesca, la disponibilità è limitata ai punti vendita aderenti e fino a esaurimento scorte, con lo sconto Lidl Plus riservato a chi utilizza l’app fedeltà. Chi punta alla variante o al colore preferito farà bene a non aspettare il fine settimana.