Lidl con lo svuotatutto Parkside per l'estate manda in panchina la vecchia tecnologia

Dal volantino valido dall’11 al 17 giugno, Lidl dedica una delle pagine del reparto non alimentare al fai da te, con i marchi Parkside e Ultimate Speed in primo piano. Il prodotto su cui la catena punta di più è il compressore portatile multifunzione a batteria Parkside, proposto a 24,99 euro con uno sconto di cinque euro rispetto al listino precedente.

La scelta non è casuale: in estate un accessorio del genere serve per controllare la pressione degli pneumatici prima di una partenza, ma anche per gonfiare biciclette, palloni e gonfiabili da spiaggia.

Lidl lancia l’offerta dell’estate

È proprio qui che si vede il cambio di passo rispetto al passato. Il vecchio gonfiatore a pedale, la pompa manuale e la sosta dal benzinaio per controllare le gomme lasciano spazio a un dispositivo che funziona ovunque grazie alla batteria, senza prese di corrente né sforzo fisico. Lo stesso ragionamento vale per gli altri pezzi in offerta: dove un tempo servivano attrezzi a filo o a mano, oggi la linea Parkside propone soluzioni ricaricabili e compatte.

Nella stessa sezione trovano spazio il cric idraulico Ultimate Speed a 19,99 euro e l’idropulitrice Kärcher ad alta pressione a 89 euro, entrambi orientati alla cura dell’auto e degli spazi esterni come terrazzi, cortili e vialetti. Per chi preferisce avere a casa un utensile più versatile, c’è la lucidatrice abbinata al trapano Parkside, venduta a 29,99 euro già completa di batteria e caricabatterie, dettaglio che evita la spesa aggiuntiva spesso necessaria con altri marchi.

Il quadro si completa con una serie di accessori a prezzo contenuto, utili per la manutenzione ordinaria. Tra questi il set per la riparazione delle ammaccature a 9,99 euro, il set chiave dinamometrica a 24,99 euro, il set di cinghie tiranti a cricchetto a 9,99 euro e il kit di pulizia Parkside a 4,99 euro. Sono prodotti pensati per chi affronta da sé i lavoretti stagionali e vuole farlo senza rivolgersi a un’officina.

Vale la pena ricordare che Parkside è il marchio di proprietà di Lidl e che questi articoli compaiono solo in occasione dei volantini dedicati, fuori dall’assortimento fisso. Il rapporto tra prezzo e dotazione resta uno dei motivi del loro seguito: a parità di funzioni, gli equivalenti a marchio resterebbero quasi sempre su cifre più alte. La maggior parte degli elettroutensili della gamma viene inoltre coperta da una garanzia di tre anni, condizione non comune in questa fascia di prezzo.

Come accade spesso con le promozioni Lidl sul non alimentare, le quantità disponibili sono legate alle scorte del singolo punto vendita, e i modelli più richiesti tendono a esaurirsi nei primi giorni.