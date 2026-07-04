Lidl ci salva ancora, con lo strumento che pulisce da solo qualsiasi punto di casa e costa appena 14 euro

Tra le proposte più interessanti del volantino tecnologia di Lidl compare la spazzola elettrica per la pulizia a marchio SilverCrest, in vendita a 14,99 euro contro un prezzo di listino di 19,99 euro, con uno sconto del 25 per cento pari a 5 euro di risparmio. Il dispositivo è pensato per raggiungere in autonomia i punti più ostici della casa, dalle fughe delle piastrelle alla rubinetteria del bagno, fino ai bordi dei fornelli in cucina.

Il prodotto è idoneo anche all’uso in aree umide e bagnate, un dettaglio che ne allarga il campo d’impiego oltre il bagno, includendo per esempio la pulizia del box doccia o dei sanitari esterni del giardino. La ricarica avviene tramite un cavo USB-C incluso nella confezione, una scelta che permette di alimentare l’apparecchio anche con un comune caricatore da smartphone, senza dover conservare un alimentatore proprietario.

Lidl ci salva ancora con lo strumento a 14 euro

Come per la maggior parte dei piccoli elettrodomestici a marchio SilverCrest, il prodotto è coperto da una garanzia di tre anni inclusa nel prezzo di vendita, oltre alla consueta formula soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni tipica delle promozioni Lidl.

L’alimentazione è affidata a una batteria agli ioni di litio integrata da 4 volt e 2 amperora, una capacità che secondo le indicazioni del produttore consente diverse sessioni di pulizia prima di dover ricollegare l’apparecchio alla presa. La struttura ricorda quella di un piccolo trapano, con un’impugnatura ergonomica pensata per essere maneggiata anche in spazi stretti come l’interno di una doccia o il bordo di un lavandino.

Il punto di forza dell’offerta sta negli accessori inclusi: la confezione comprende tre testine intercambiabili, pensate per adattarsi a superfici e sporco diversi. Una spazzola a setole più rigide è indicata per fughe e superfici resistenti, mentre i dischetti in materiale più morbido si prestano a superfici delicate come sanitari smaltati o piani in acciaio, senza il rischio di graffiare.

Sul mercato non mancano alternative dirette a questo tipo di prodotto: modelli simili di marchi come Homitt propongono un’asta telescopica che supera il metro di lunghezza, utile anche per pavimenti e piastrelle a doppia altezza, ma a un prezzo che generalmente supera i 30 euro, più del doppio rispetto alla proposta Lidl. Un’altra alternativa diffusa è il kit di spazzole per trapano, che sfrutta la potenza di un avvitatore già posseduto in casa: la soluzione più economica in assoluto, ma priva della comodità di un dispositivo dedicato e più leggero da maneggiare con una sola mano.

Il sistema di attacco rapido permette di cambiare testina in pochi secondi, un dettaglio utile quando in un’unica sessione di pulizia si passa dal bagno alla cucina senza dover interrompere il lavoro per lavare a mano l’accessorio precedente. La velocità di rotazione, tipica di questa categoria di prodotti, consente di rimuovere calcare e residui di sapone con uno sforzo manuale molto ridotto rispetto a una normale spugna.

Chi ha già acquistato dispositivi simili nei mesi scorsi segnala generalmente una buona tenuta della batteria nell’uso occasionale, mentre per un utilizzo intensivo su superfici molto ampie l’autonomia dichiarata potrebbe ridimensionarsi. Resta comunque un acquisto d’impulso comprensibile per chi cerca una soluzione economica ai piccoli lavori di pulizia che si accumulano settimana dopo settimana.