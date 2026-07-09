LIDL ci fa sognare con il volantino PARKSIDE: l'oggetto più potente del mercato è finalmente in sconto, addio fatica in casa

Lidl riporta nei negozi italiani, da lunedì 13 luglio 2026, una nuova ondata di offerte Parkside per il fai da te, l’auto, il giardino e la casa.

Prezzi bassi, prodotti pratici e un articolo che più di tutti attira l’attenzione: l’idropulitrice ad alta pressione Parkside, in vendita a 49 euro. Una cifra che la mette subito tra le occasioni più cercate della settimana.

Le offerte Parkside da lunedì 13 luglio nei punti vendita Lidl

Il nuovo volantino Lidl Parkside riporta sugli scaffali una linea molto amata da chi si occupa di piccoli lavori in casa, in garage o in giardino. Dopo un periodo un po’ più scarico sul fronte utensili, Lidl torna a puntare su prodotti concreti: accessori per l’auto, attrezzi compatti e strumenti utili per pulire superfici esterne, gonfiare pneumatici o dare una sistemata alla carrozzeria.

Le offerte partiranno da lunedì 13 luglio nei punti vendita Lidl aderenti, con la formula ormai nota: prodotti disponibili fino a esaurimento delle scorte presenti in negozio. Non è merce sempre in assortimento. Chi segue le offerte Parkside da Lidl lo sa bene: certi articoli spariscono in poche ore, soprattutto quando il prezzo scende sotto una soglia interessante. Questa volta gli occhi sono puntati soprattutto sull’idropulitrice a meno di 50 euro.

Idropulitrice, compressore e lucidatrice: i prezzi Lidl da tenere d’occhio

Il prodotto di punta è l’idropulitrice ad alta pressione Parkside, proposta a 49 euro. Nella confezione, secondo quanto riportato nel volantino, ci sono ugello standard, lancia, impugnatura a pistola, tubo flessibile da 3 metri, raccordo per l’acqua con inserto filtro e ago per pulire gli ugelli. Una dotazione semplice, ma adatta ai lavori più comuni: vialetti, balconi, attrezzi da giardino, biciclette e superfici esterne sporche dopo mesi di uso.

In offerta c’è anche il compressore portatile Parkside con indicazione digitale, a 44 euro per i clienti Lidl Plus, con 5 euro di sconto sul prezzo pieno. È pensato soprattutto per chi viaggia spesso in auto o si prepara a partire: nella confezione sono inclusi pistola sgonfiatrice, pompa per pneumatici, ago per pallone, adattatore per valvole e adattatore universale. Piccolo, ma comodo. Specialmente quando una gomma perde pressione nel momento peggiore.

A completare il trio arriva la lucidatrice orbitale Spot Repair Parkside, venduta a 24,99 euro con accessori inclusi. Serve per piccoli interventi sulla carrozzeria dell’auto, per ravvivare superfici segnate o un po’ opache senza correre subito dal professionista. Non fa il lavoro di una carrozzeria, certo. Ma per la manutenzione ordinaria può tornare utile in garage.

Scorte limitate e accessori extra: perché conviene muoversi presto

Come spesso accade con le offerte Parkside Lidl, la disponibilità cambierà da negozio a negozio e dipenderà dalle quantità consegnate. L’insegna ricorda di solito che le promozioni sono valide salvo esaurimento scorte. Un dettaglio da tenere presente per chi punta all’idropulitrice Parkside da 49 euro o al compressore scontato tramite app Lidl Plus.

Nel volantino compaiono anche alcuni accessori extra da comprare a parte. Tra questi, il set di inserti e spugne per lucidatura da 31 pezzi a 7,99 euro, utile insieme alla lucidatrice orbitale, e il set chiavi a bussola da 13 pezzi, sempre a 7,99 euro. Piccoli acquisti, ma in linea con il pacchetto fai da te della settimana. Chi ha già utensili Parkside in casa può completarli con poca spesa. Per tutti gli altri, la regola resta la solita: controllare il volantino del proprio punto vendita e andare presto, perché le offerte più richieste raramente restano a lungo sugli scaffali.