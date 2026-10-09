LIDL anticipa il Natale: solo adesso l'albero di costa 5 euro, è la super promo dell'anno

È pensata per chi vive in case piccole, o semplicemente non ha voglia di montare un albero tradizionale. Il prodotto, firmato Livarno, costa 5,99 euro e punta su tre cose: poco ingombro, luce decorativa e funzionamento a batterie. Non è un albero vero, naturalmente. È più una piccola decorazione da appoggio, leggera, da mettere su una finestra, una scrivania o un angolo di casa dove lo spazio scarseggia.

L’offerta Lidl parte dall’8 ottobre 2026 e riguarda la decorazione LED Livarno a forma di abete, venduta a 5,99 euro. Come indicato nel materiale promozionale del gruppo, si trova sia nei negozi fisici sia nello shop online Lidl. Per l’acquisto online, però, bisogna considerare le eventuali spese di spedizione: un dettaglio che pesa, soprattutto su un articolo dal prezzo così basso.

Nella confezione sono già incluse le batterie, quindi la lampada si può usare subito, senza comprare altro. È il classico prodotto da prendere al volo durante la spesa, magari insieme ai primi articoli natalizi già comparsi sugli scaffali. Il punto è semplice: decorazione pronta, costo contenuto e nessun montaggio. La si porta a casa, si accende e fa il suo lavoro.

Design a spirale, 45 LED e stella luminosa: com’è fatta la decorazione Livarno

La lampada Livarno richiama la forma dell’abete con una struttura metallica a spirale, alta 45 centimetri, chiusa in cima da una piccola stella luminosa. Non prova a sembrare un pino vero, né un albero di Natale in miniatura con rami e volume. Sceglie una linea più essenziale, sottile, da decorazione moderna per mensola, davanzale o scrivania.

Una mini lampada LED a forma di abete illumina il davanzale: soluzione salvaspazio per portare l’atmosfera natalizia in casa.

I 45 LED corrono lungo la spirale e, secondo la descrizione del prodotto, sono disponibili in versione a luce bianco caldo oppure con illuminazione colorata. La prima richiama le classiche luci natalizie, quelle più morbide e tradizionali. La seconda ha un effetto più vivace, adatto magari a una cameretta, a un angolo studio o a una postazione di lavoro. La base compatta permette di sistemarla su un mobile basso, vicino al televisore, sopra una scrivania o davanti a una finestra. Occupa poco, ma si nota.

Punti di forza e limiti: batterie incluse, zero cavi, altezza da 45 centimetri

Il vantaggio principale della mini lampada LED Lidl è il funzionamento a batterie. Non servono prese vicine, non ci sono fili da far passare dietro ai mobili e si può spostare da una stanza all’altra senza problemi. In un appartamento piccolo, dove le prese libere non bastano mai o sono sempre nel posto sbagliato, non è un dettaglio da poco.

Tra i punti a favore ci sono anche le batterie incluse, la scelta tra luce calda e colorata e il prezzo di 5,99 euro, che la rende un acquisto facile, quasi d’impulso. Il limite, però, è evidente: con i suoi 45 centimetri di altezza, non può sostituire un albero tradizionale per chi cerca presenza scenica, palline, rami e addobbi. La forma a spirale è pulita e piacevole, ma resta ridotta. Chi vuole un effetto più naturale, con aghi finti e volume, potrebbe aspettarsi altro. Qui si parla di una luce decorativa, non di un vero albero di Natale in miniatura.

La decorazione natalizia Livarno può essere una scelta sensata per chi vive in un monolocale, in una stanza in affitto o in un appartamento dove anche un albero piccolo diventa ogni anno un problema di spazio. Può andare bene anche in ufficio, su un banco reception, in una sala d’attesa o in una camera degli ospiti: basta poco per dare un tocco natalizio senza riempire l’ambiente.

Un uso naturale è anche quello da decorazione da finestra. Più pezzi affiancati, magari sistemati su libri o piccoli rialzi per creare altezze diverse, possono formare una piccola composizione luminosa sul davanzale. È una soluzione economica, da leggere però per quello che è: per meno di sei euro Lidl propone una lampada LED natalizia già pronta, comoda e senza cavi. Non un oggetto da grande allestimento, ma un accessorio per chi vuole portare un po’ di Natale in casa con anticipo, senza scatoloni, aghi da raccogliere o spazio da sacrificare.