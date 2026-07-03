Lidl annienta la concorrenza e con pochi euro lancia il gioiello tech che rende il tuo balcone l'invidia dei vicini

Dal 2 luglio, tra le proposte della linea Fai da te e Giardino, spicca il computer per irrigazione Parkside venduto a 8,99 euro. Non è un semplice timer meccanico: permette di impostare fino a 7 piani di irrigazione diversi, funziona a batteria (inclusa nella confezione) e si collega direttamente al rubinetto tramite il sistema Click System, compatibile con i normali tubi flessibili in commercio.

La pressione massima di lavoro dichiarata è di 4 bar, un valore che copre tranquillamente le esigenze di un impianto domestico standard. Di fatto, una volta programmato, il dispositivo gestisce l’irrigazione in autonomia anche durante le giornate di assenza da casa, senza bisogno di intervenire manualmente sul rubinetto mattina e sera.

Lidl trasforma il balcone con il gioiello tech

Accanto al computer, il volantino propone anche l’occorrente per completare l’impianto. Il set tubo per irrigazione con supporto da parete, proposto a 6,99 euro con Lidl Plus (7,99 euro il prezzo pieno, con uno sconto del 12%), include un avvolgitubo da fissare al muro, 10 metri di tubo flessibile da 9 mm di diametro e una doccetta multifunzione impostabile su 4 livelli diversi di getto.

Per chi ha bisogno di coprire superfici più ampie c’è invece il set tubo da 20 metri a 9,99 euro, con un diametro maggiore (12,5 mm) e una pressione di esercizio che arriva fino a 6 bar a 23°C, pensato per collegamenti più lunghi senza perdita di pressione lungo il percorso.

A completare la gamma ci sono gli accessori terminali venduti singolarmente a 2,49 euro l’uno: irrigatori, doccette e pistole per irrigazione, tutti compatibili con il sistema Click System e quindi intercambiabili tra loro senza bisogno di attrezzi, semplicemente agganciandoli e sganciandoli dal tubo.

Il filo conduttore di tutta la linea è proprio questa compatibilità: computer, tubi e accessori terminali condividono lo stesso sistema di aggancio rapido, quindi chi parte dal solo computer per irrigazione può integrare gli altri componenti in un secondo momento senza dover verificare compatibilità tra marchi diversi. Come per le altre offerte a rotazione nei volantini Lidl, la disponibilità resta legata alle scorte del singolo punto vendita.