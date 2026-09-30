Lidl aggiunge alla sua lista i prodotti di casa Philips: a questo giro risparmi anche 300 euro

Una promozione pensata per chi vuole lasciare moka o caffè filtrato e passare a una macchina con macinatura automatica dei chicchi. Sulla carta, rispetto al prezzo consigliato dal produttore, il risparmio è di circa 270 euro. Ma il conto va fatto fino in fondo: come segnala il portale tedesco Giga, ai 229 euro bisogna aggiungere le spese di spedizione, pari a 5,95 euro.

Il numero che salta subito all’occhio è la distanza tra il prezzo consigliato di 499,99 euro e i 229 euro chiesti da Lidl per la Philips Series 800 EP0824/00. La differenza arriva a 270,99 euro. Non poco, soprattutto per chi stava già pensando a una macchina da caffè automatica senza voler finire su modelli più costosi.

C’è però la spedizione. Con i 5,95 euro di consegna, il totale diventa 234,95 euro. Si resta comunque sotto i 250 euro, una soglia interessante per questo tipo di prodotto. In quella fascia, spesso, si trovano macchine più semplici oppure offerte con qualche funzione in meno.

Il confronto, però, non va fatto soltanto con il listino ufficiale. Nei prodotti per la casa e nel piccolo elettrodomestico, il prezzo consigliato può essere lontano da quello che si trova davvero online. Meglio guardare anche le altre offerte disponibili e la situazione del momento. Detto questo, secondo la scheda dell’offerta, il taglio resta forte e rende la Philips EP0824/00 una delle proposte più accessibili tra le macchine automatiche con macinacaffè integrato.

Macinacaffè in ceramica, 15 bar e serbatoio da 1,8 litri: cosa offre la Philips

La Philips EP0824/00 Series 800 non punta a stupire con mille funzioni. Va dritta al punto. Il pezzo centrale è il macinacaffè in ceramica, scelto perché tende a scaldarsi meno rispetto ad altre soluzioni e perché è pensato per durare nel tempo. La macinatura si può regolare su 12 livelli, così da adattare il caffè al tipo di chicco e al gusto di chi lo beve.

Una macchina automatica prepara un espresso in cucina, richiamando il tema dell’offerta e del passaggio al caffè in grani.

La macchina lavora con una pompa da 15 bar, un valore normale per questa categoria. Basta per preparare espresso e caffè lunghi con una crema stabile, a patto di usare chicchi adatti e trovare la regolazione giusta. Il serbatoio dell’acqua da 1,8 litri e il contenitore per 275 grammi di caffè in grani aiutano a ridurre i rabbocchi, soprattutto in una famiglia o in un piccolo ufficio domestico.

Davanti c’è una interfaccia Sensor Touch, con comandi semplici per cambiare intensità del caffè e quantità in tazza. Non è una macchina piena di programmi. Ed è proprio questa la sua linea: pochi passaggi, uso rapido, meno menu da capire. Quando serve, segnala anche la decalcificazione, così la manutenzione non finisce dimenticata per settimane.

Uso quotidiano: facile da pulire, ma il cappuccino resta manuale

Nelle recensioni pubblicate sul sito di Lidl, la macchina arriva a 4,4 stelle su 5. Oltre l’85% degli acquirenti dice che la consiglierebbe. I giudizi positivi citati nella scheda insistono soprattutto su tre aspetti: facilità d’uso, pulizia semplice e temperatura del caffè ritenuta adeguata per tutti i giorni. Il senso, in molti commenti, è chiaro: fa il suo lavoro senza complicare la vita.

Sul latte, invece, bisogna saperlo prima. Non c’è un sistema automatico. Per fare un cappuccino o un latte macchiato serve usare la lancia vapore laterale e montare la schiuma a mano. Per qualcuno è un vantaggio, perché ci sono meno tubi, meno contenitori e meno pezzi da lavare. Per altri, soprattutto al mattino, è semplicemente un passaggio in più.

Tra i punti da considerare c’è anche il contenuto della confezione. Secondo la recensione di Giga, non sarebbero inclusi il filtro AquaClean e il manuale cartaceo completo. Non è un limite che impedisce di usare la macchina, ma può pesare su chi preferisce avere istruzioni fisiche subito a disposizione. Sono dettagli da conoscere prima dell’acquisto, specie quando si compra online e non si vede il prodotto dal vivo.

A chi conviene davvero: principianti, famiglie e chi rinuncia al latte automatico

La Philips Series 800 in offerta da Lidl sembra pensata soprattutto per chi vuole entrare nel mondo delle macchine da caffè automatiche senza spendere troppo. Può andare bene per chi comincia, per le famiglie che bevono più caffè al giorno e per chi cerca la comodità dei chicchi macinati al momento. A patto, però, di non pretendere ricette con il latte gestite da un solo tasto.

Conviene meno a chi prepara spesso cappuccini e vuole un sistema del tutto automatico, con contenitore del latte integrato e programmi dedicati. In quel caso bisogna salire di categoria, mettere in conto un prezzo più alto e anche una manutenzione più impegnativa. Qui la scelta è più essenziale: espresso, caffè lungo, regolazioni di base e una gestione diretta.

Alla fine tutto si gioca sul rapporto tra prezzo e aspettative. A 234,95 euro spedizione inclusa, la Philips EP0824/00 offre un marchio conosciuto, un macinacaffè in ceramica, un serbatoio capiente e comandi semplici. Per chi vuole fare il primo passo verso il caffè automatico, rinunciando alla comodità del latte automatico, l’offerta di Lidl può avere senso. Prima di comprare, però, meglio controllare disponibilità, condizioni di vendita e prezzo aggiornato: nelle promozioni online, il carrello può cambiare in fretta.