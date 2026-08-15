Lidl abbassa ancora il prezzo della scopa in maxi sconto: altro che Dyson

Parliamo di un lavapavimenti senza filo pensato per aspirare e lavare i pavimenti duri in un solo passaggio: niente macchina professionale, ma un alleato domestico per chi vuole accorciare i tempi delle pulizie senza comprare due apparecchi diversi. L’offerta, segnalata e analizzata da Computer Bild, punta su tre caratteristiche molto cercate: doppio serbatoio, autopulizia e un’autonomia dichiarata di circa 25 minuti.

Il dato che salta subito all’occhio è il prezzo: Lidl vende il Bissell CrossWave HF3 a 169 euro, contro i 289 euro indicati come prezzo abituale. Lo sconto è di circa 120 euro. Non poco, soprattutto in una categoria dove molti modelli simili costano di più e dove il prezzo, spesso, pesa quasi quanto le prestazioni. Il modello in offerta è il CrossWave HF3, un apparecchio cordless per la pulizia dei pavimenti duri: piastrelle, vinile, laminato e parquet sigillato.

Nel confronto di Computer Bild viene presentato come una soluzione pratica per l’uso di tutti i giorni, non come una macchina buona per ogni casa e per ogni sporco. La promessa, in fondo, è semplice: una passata invece di due. A questa cifra, vale la pena guardarlo con attenzione. Resta però un punto da tenere presente: l’acquisto passa dallo shop online Lidl, quindi disponibilità, tempi di consegna e condizioni possono cambiare in base al momento e alla zona di spedizione. Meglio controllare direttamente sul sito. Le offerte, si sa, non restano ferme a lungo.

Aspirare e lavare insieme: come lavora il CrossWave HF3

Il Bissell CrossWave HF3 rientra nella famiglia dei lavapavimenti aspiranti. In pratica raccoglie lo sporco secco e lava con acqua nello stesso passaggio. Non è un aspirapolvere classico e non è nemmeno un robot: si guida a mano, spingendolo sul pavimento, mentre la spazzola rotante unisce il movimento meccanico al lavaggio umido.

Un lavapavimenti cordless su pavimento duro, ideale per raccontare l’offerta e la praticità dei modelli che aspirano e lavano insieme.

È pensato per le situazioni quotidiane: briciole in cucina, impronte all’ingresso, polvere leggera, piccoli residui. Uno dei punti più utili è il sistema a due serbatoi. Da una parte l’acqua pulita, dall’altra quella sporca raccolta durante la pulizia. Così l’apparecchio non continua a passare sul pavimento la stessa acqua già sporca, come può capitare con il mocio se non viene risciacquato spesso. È una soluzione ormai abbastanza comune in questi prodotti, ma resta uno dei motivi per cui molti li scelgono.

C’è anche la funzione di autopulizia, che risciacqua spazzola e condotti interni dopo l’uso. Comoda, certo. Ma non fa sparire del tutto la manutenzione: il serbatoio dello sporco va svuotato, i pezzi devono asciugare e la spazzola, ogni tanto, va controllata. Chi si aspetta un apparecchio “usa e dimentica” rischia di restare deluso.

Tappeti, peli e case grandi: dove mostra il fianco

Il limite più chiaro del CrossWave HF3 riguarda i tappeti. Il suo terreno naturale sono i pavimenti duri. Sulle superfici tessili non può prendere il posto di un aspirapolvere tradizionale o di un buon modello senza filo con spazzola motorizzata. In una casa piena di moquette, tappeti grandi o passatoie, il vantaggio si riduce parecchio.

Funziona, ma non nasce per quello. Stesso discorso, in parte, per i peli di animali. Secondo l’analisi di Computer Bild, il dispositivo se la cava con lo sporco leggero e con la pulizia quotidiana, ma non è la scelta più adatta se in casa ci sono cani o gatti che perdono molto pelo. In quei casi un aspirapolvere potente resta spesso più efficace, soprattutto su divani, tappeti e angoli dove il pelo si accumula.

Il CrossWave può affiancarlo, non sempre sostituirlo. Poi c’è l’autonomia: la batteria del Bissell CrossWave HF3 dura, secondo il produttore, circa 25 minuti. La ricarica richiede intorno alle quattro ore. Per un bilocale o un appartamento medio può bastare. Per una casa grande, invece, il tempo rischia di essere poco. Se ci si ferma a metà, bisogna aspettare. E non tutti vogliono organizzare le pulizie in base alla batteria.

Verdetto: a chi conviene davvero il Bissell CrossWave HF3

A 169 euro, il Bissell CrossWave HF3 in offerta da Lidl diventa una proposta interessante per famiglie, coppie e single che vivono in case con molti pavimenti duri e cercano un apparecchio rapido per le pulizie frequenti. Il suo punto forte è la praticità: aspira e lava in una sola passata, con meno secchi, meno stracci e meno passaggi.

Per lo sporco leggero e la manutenzione di tutti i giorni può fare bene il suo lavoro. Non è invece la scelta più indicata per chi ha molti tappeti, superfici ampie da pulire tutte insieme o diversi animali domestici. In quei casi meglio puntare su un aspirapolvere senza filo più potente, oppure considerare il CrossWave come secondo apparecchio, utile in cucina, all’ingresso o nelle stanze con piastrelle e laminato. Il prezzo resta il suo argomento più forte.

Il giudizio, alla fine, dipende dalla casa in cui dovrà lavorare. In un appartamento con superfici dure e sporco normale, l’offerta Lidl può essere un acquisto sensato. In una villetta grande, con tappeti e peli ovunque, molto meno. La differenza è tutta lì: non nel nome del prodotto, ma nell’uso reale che se ne farà ogni settimana.