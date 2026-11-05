Libri scolastici sempre più costosi, la rivoluzione avviene online: venduti così a metà prezzo

L’obiettivo è chiaro: alleggerire il conto per le famiglie, ormai abituate a rincari pesanti a ogni inizio anno scolastico.

La novità è contenuta nel disegno di legge di bilancio e dovrà quindi passare dal Parlamento. Il testo prevede che gli editori rendano disponibile il file digitale sia per i libri già in commercio sia per quelli scelti dalle scuole nelle nuove adozioni. In questo modo lo studente potrà non comprare la copia cartacea e decidere se stampare il testo da sé, a casa, in copisteria o in un punto vendita autorizzato.

C’è però un paletto preciso: la stampa sarà consentita in una sola copia. Il file non potrà essere condiviso, diffuso o rivenduto. Una tutela pensata per proteggere il diritto d’autore, ma che rischia di aprire più di una difficoltà pratica. I dettagli dovranno arrivare con un decreto del ministero dell’Istruzione, atteso entro febbraio secondo l’impianto della misura. Tempi e contenuti, però, dipenderanno dall’iter della manovra.

Rincari sui libri di testo: i numeri dell’Antitrust per medie e superiori

La misura nasce dentro un quadro che molte famiglie conoscono fin troppo bene. Tra agosto e settembre, quando arrivano le liste dei libri di testo, il problema smette di essere astratto e diventa uno scontrino. Secondo l’indagine dell’Antitrust pubblicata nel 2025, tra il 2020 e il 2024 il prezzo medio dei libri è salito di oltre l’8% alle scuole medie e di oltre il 9% alle superiori.

Stampa domestica di pagine da un file su laptop: il digitale può ridurre il prezzo dei libri, ma spostare i costi sulle famiglie.

Il conto complessivo è tutt’altro che leggero. Sempre secondo l’Autorità, una famiglia spende in media circa 580 euro per l’intero ciclo delle medie e circa 1.250 euro per quello delle superiori. Non pesano soltanto inflazione, carta o energia. Nel mirino finiscono anche le nuove edizioni, spesso molto simili alle precedenti, che rendono più difficile riutilizzare i volumi tra fratelli, amici o sul mercato dell’usato. “Ogni anno cambia qualcosa, ma non sempre cambia davvero il libro”, ripetono da tempo molti genitori davanti alle librerie scolastiche.

Stampa in casa o in copisteria: il risparmio può ridursi

Il punto più delicato resta il risparmio vero. Il prezzo dimezzato riguarda il file, non il libro fisico che poi lo studente dovrà portare nello zaino. Stampare centinaia di pagine, spesso a colori e con grafici, immagini, mappe o esercizi, può costare parecchio, soprattutto se ci si rivolge a una copisteria. A quel punto il vantaggio economico rischia di assottigliarsi. In alcuni casi, perfino di sparire.

C’è anche una questione pratica. Un volume stampato in casa non ha la stessa rilegatura, la stessa tenuta e la stessa comodità di un libro prodotto in tipografia. Per i testi più grandi, come storia dell’arte, scienze o lingue, la differenza si sente sul banco. E non tutte le famiglie hanno una stampante adatta, carta a sufficienza, toner o cartucce a basso costo. Così una misura nata per tagliare la spesa potrebbe finire per spostare una parte dei costi dagli editori alle famiglie, senza risolvere davvero il problema.

Nemmeno l’uso diretto del digitale in classe è scontato. Molti insegnanti continuano a preferire il lavoro su carta e in diverse scuole tablet e computer non sono ammessi liberamente durante le lezioni. Un file a metà prezzo sarebbe più utile se ci fossero dispositivi accessibili, schermi adeguati e regole chiare. Senza questo passaggio, il digitale rischia di restare una soluzione incompleta.

Pirateria, usato e nuove edizioni: i nodi ancora da sciogliere

Il decreto del ministero dell’Istruzione dovrà chiarire molti aspetti: formato dei file, sistemi di protezione, modalità di acquisto, controlli e rapporto con le librerie. La questione più sensibile riguarda la pirateria. Per anni gli editori hanno evitato di distribuire file facilmente stampabili proprio per il timore che circolassero copie non autorizzate. Ora la norma chiede di rendere disponibili versioni digitali dei testi, confidando nel rispetto del limite della singola copia.

Resta aperto anche il tema del mercato dell’usato, oggi una delle poche vere forme di risparmio per molte famiglie. Un file digitale personale, non cedibile e non rivendibile, non potrà essere rimesso in circolazione a fine anno. Se il cartaceo dovesse ridursi senza un sistema alternativo di riuso, una parte del beneficio economico potrebbe andare persa.

Nelle intenzioni, il provvedimento prova a rispondere a un disagio reale: il costo dei libri scolastici è aumentato e pesa sui bilanci familiari. Ma tra stampa, diritti, controlli e abitudini didattiche, la partita è ancora aperta. Solo il testo definitivo della manovra e il decreto attuativo diranno se il libro digitale a metà prezzo diventerà un aiuto concreto o resterà un risparmio più sulla carta che nella realtà.