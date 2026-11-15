L'ho sempre pagato cifre assurde ma ora Lidl lo svende ad appena 4 euro

Costa 3,99 euro e si rivolge a chi, nei mesi freddi, deve fare i conti ogni mattina con parabrezza ghiacciati, vetri appannati e sporco all’interno dell’auto. Segnalato dal portale tedesco Giga, il gadget punta su un’idea semplice: avere un solo attrezzo nel vano portaoggetti o nella tasca laterale, senza cercare ogni volta panni, raschietti e tergivetri sparsi in macchina.

Con il freddo, la scena è sempre la stessa: si sale in auto di corsa, spesso prima delle 8, e il parabrezza è coperto di ghiaccio fuori o di condensa dentro. Bastano pochi minuti persi nel parcheggio sotto casa, magari con le mani gelate e un panno qualunque, per trasformare una partenza normale in una piccola rogna quotidiana.

Il problema, per molti automobilisti, non è solo togliere il ghiaccio. È arrivare bene negli angoli, soprattutto nella parte bassa del parabrezza anteriore, dove il cruscotto dà fastidio e il braccio non sempre arriva. Lidl prova a entrare proprio in questa routine, con un accessorio economico che mette insieme pulizia interna, rimozione dell’umidità e intervento sul ghiaccio leggero. Un prodotto da supermercato, certo. Ma pensato per un’esigenza molto concreta.

Ultimate Speed 3-in-1: raschietto, tergivetro e microfibra in un solo kit

Il pulitore Ultimate Speed per vetri auto unisce tre funzioni: un raschietto per il ghiaccio, una lama tergivetro per togliere l’umidità dalla superficie esterna e un supporto con pad in microfibra per pulire i vetri dall’interno. Secondo la scheda prodotto riportata da Lidl, il manico è telescopico e si allunga da 25 a 40,5 centimetri, così da raggiungere più facilmente i punti più scomodi.

Nella confezione ci sono anche due panni in microfibra, pensati per usi diversi: quello a pelo più lungo serve per polvere e sporco leggero, mentre il pad a pelo corto è indicato per residui più ostinati, come aloni o segni lasciati dalla condensa asciugata male. Entrambi si possono lavare in lavatrice a 40 gradi, dettaglio utile per chi usa spesso l’auto in città, tra smog, pioggia e riscaldamento acceso.

Il dispositivo pesa circa 130 grammi, quindi resta leggero e facile da sistemare. Il manico, con superficie antiscivolo, si regola senza scatti: una comodità quando si lavora con i guanti o con le mani umide. Non è un attrezzo da officina, va detto. È più semplicemente un piccolo kit da tenere a portata di mano.

Prezzo basso e qualche limite: dove convince e dove può non bastare

Il primo punto a favore del kit Lidl è il rapporto tra prezzo e funzioni. A 3,99 euro, il pulitore mette insieme strumenti che molti automobilisti tengono già separati nel bagagliaio: raschietto, panno e tergivetro. Per chi parcheggia all’aperto, soprattutto dove al mattino si va sotto zero, avere tutto in un solo oggetto può fare comodo. Ci sono però anche limiti da mettere in conto.

Su uno strato di ghiaccio spesso, formato durante una notte molto fredda, il piccolo raschietto integrato potrebbe non essere sufficiente e potrebbe servire qualcosa di più robusto. Allo stesso modo, il tergivetro toglie acqua e umidità già presenti, ma non evita che i vetri si appannino di nuovo se nell’abitacolo resta molta condensa o se la ventilazione non funziona bene. Anche la lunghezza del manico va presa per quello che è.

I 40,5 centimetri massimi aiutano su utilitarie e berline compatte, mentre su monovolume, Suv grandi o parabrezza molto inclinati potrebbero non bastare per arrivare ovunque senza sporgersi. È il classico compromesso: più facile da riporre, meno adatto alle superfici ampie.

A chi conviene il kit Lidl e cosa dicono le prime recensioni

Il pulitore per vetri auto Lidl può essere utile a chi cerca un accessorio economico per la cura quotidiana dell’auto, più che una soluzione per situazioni estreme. Conviene soprattutto a chi lascia la macchina in strada, fa tragitti brevi al mattino o deve spesso intervenire sui vetri appannati prima di partire.

In questi casi, avere nel cassetto portaoggetti un kit leggero e lavabile può evitare il solito panno umido dimenticato sul sedile. Le prime valutazioni pubblicate sul sito Lidl parlano di una media di 3,8 stelle su 5, basata però su appena dodici recensioni rilevate al 27 ottobre 2026. I commenti citati da Giga apprezzano soprattutto la maneggevolezza e il rapporto qualità-prezzo.

Qualche dubbio riguarda invece la testa triangolare, che secondo un acquirente “ruota in modo un po’ imprevedibile”: in certi casi aiuta, in altri richiede un po’ di abitudine. Il bilancio, quindi, resta prudente. Per 3,99 euro il kit Ultimate Speed non promette miracoli contro l’inverno, ma offre una risposta pratica a problemi molto comuni: ghiaccio leggero, condensa e aloni interni. Per molti automobilisti può bastare. E nelle mattine in cui ogni minuto conta, non è poco.