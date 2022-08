LG Smart TV 4K 55": 600€ di sconto per una tv che ha TUTTO

LG OLED55B26LA è una Smart TV 4K 55″ OLED di fascia alta con processore potente, Dolby Vision, Dolby Atmos, VRR, e supporto a Google Assistant e Alexa; e solo per poche ore ancora puoi portarlo a casa con uno sconto di ben 600€ sul prezzo di listino: la paghi 1.199€ invece di 1.799€ .

Ci sono diverse ragioni per cui secondo noi dovresti valutare questa eccellente smart tv. Innanzitutto, ha un display ampio con cui goderti lo spettacolo dei 4K. Il pannello OLED non è come tutti gli altri, perché include pixel auto-illuminanti che costituiscono lo stato dell’arte della tecnologia attuale, con colori perfetti e contrastati e neri sempre profondi.

Merito anche del potente processore α7 GEN 5 con Intelligenza Artificiale che ottimizza automaticamente ogni singolo fotogramma e ogni istante del flusso audio per ottimizzare la fruizione in modo automatico.

Sottile, leggera e elegante, sta bene in salotto e in camera da letto. In più, include anche tutte le più recenti tecnologie Dolby, il che significa che puoi godere di un audio incredibilmente avvolgente anche senza un impianto dedicato.

Consigliamo inoltre questa tv perché:

Ha un lag ridotto che la rende adatta anche ai gamer più esigenti. Ha un refresh 4K @120fps con VRR e Dolby Vision che risultano più riposanti per gli occhi. Include WebOS 22 con telecomando puntatore che rende superfluo acquistare un set-top box aggiuntivo. E quindi risparmi i 100 e rotti Euro di Apple TV. Include il decoder con supporto DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il nuovo Digitale Terrestre. Include Google Assistant e Alexa per cambiare canale, accenderla e spegnerla con la voce.

A questo prezzo poi è davvero irrinunciabile. Acquista ora LG OLED55B26LA Smart TV 4K 55″ OLED a 1.199€ con consegna rapida Amazon Prime.