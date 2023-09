Lettore streaming TOP DI GAMMA in OFFERTA SPECIALE: corri su Amazon

L’esperienza di intrattenimento che hai sempre desiderato ti aspetta su Amazon con una proposta che ti farà battere il cuore: l’incredibile NVIDIA SHIELD Android TV Pro è ora disponibile a soli 184€!

Stiamo parlando di un sconto del 16% sul prezzo di listino. Una tentazione impossibile da resistere per chi vuole il meglio dell’intrattenimento casalingo!

NVIDIA SHIELD Android TV Pro: modalità di utilizzo

NVIDIA SHIELD è ben conosciuta per le sue prestazioni eccezionali, e la versione Pro non fa eccezione.

Dotato di un processore NVIDIA Tegra X1+, offre una potenza senza rivali per un dispositivo di streaming, assicurandoti un’esperienza fluida e senza interruzioni. Che tu stia guardando il tuo film preferito in 4K HDR o giocando a un gioco AAA, SHIELD Pro è lì per te.

La qualità visiva 4K HDR ti immerge completamente nelle tue serie TV, film e giochi preferiti, con colori vividi e dettagli cristallini. E non dimenticare l’audio Dolby Atmos e DTS-X che trasformano il tuo salotto in una vera e propria sala cinema.

Uno dei punti di forza della NVIDIA SHIELD è la sua versatilità. Con Android TV, hai accesso a migliaia di app e giochi direttamente dal Google Play Store. Inoltre, grazie alla funzione Chromecast integrata, puoi trasmettere contenuti dal tuo dispositivo mobile direttamente sulla TV.

E per gli appassionati di gaming? NVIDIA SHIELD Pro non ti deluderà. Oltre ai giochi Android, avrai accesso a titoli PC AAA grazie alla potente piattaforma GeForce NOW. E con il controller incluso, sei pronto a immergerti nell’azione non appena accendi il dispositivo.

NVIDIA SHIELD Android TV Pro non è solo un altro media player. È una stazione di intrattenimento di alta qualità che trasforma ogni momento davanti alla TV in un’esperienza indimenticabile. Oggi è disponibile su Amazon a soli 184 euro grazie ad uno sconto del 16%. Se desideri un’esperienza di streaming e gaming davvero superlativa, ora hai la soluzione ideale a portata di mano!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.