L'estate direttamente nel proprio giardino con la piscina Intex a soli 85€

La piscina Rectangular Frame di Intex è una soluzione ideale per chi cerca economicità, praticità e robustezza. Caratterizzata da paletti in acciaio trattato che resistono alla ruggine e alla corrosione, questa piscina fuori terra offre un compromesso perfetto tra costo contenuto e qualità duratura.

Con una capacità di 1.662 L, la piscina Rectangular Frame è sufficientemente spaziosa per godersi momenti di relax e divertimento in famiglia. Il tempo di montaggio rapido, di soli 30 minuti, la rende immediatamente fruibile senza lunghe attese. Il materiale principale è il PVC 3 strati Super-Tough, combinato con l’acciaio per una struttura robusta che garantisce durabilità nel tempo.

Disponibile nel colore blu, si integra facilmente negli ambienti esterni senza compromettere l’estetica. La piscina è supportata da una garanzia di 2 anni, assicurando la tranquillità degli acquirenti rispetto a eventuali difetti di fabbricazione. Il peso della confezione è di 15.5 kg, con dimensioni imballo di 29,8 x 22,5 x 78,1 cm, il che la rende facilmente trasportabile e gestibile durante la consegna e il montaggio.

Grazie alla sua praticità e resistenza, la piscina Rectangular Frame di Intex è perfetta per chi desidera un’opzione economica ma affidabile per rinfrescarsi e divertirsi in giardino durante i mesi più caldi dell’anno. Con i suoi materiali durevoli e la facilità di installazione, rappresenta una scelta ottimale per le famiglie.

Su eBay, oggi, è presente uno sconto maxi del 33% sulla piscina per esterno Intex che viene venduta alla cifra finale di 85€.