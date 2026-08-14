L'esperto è stato chiaro: l'oggetto tech che adoperiamo ogni giorno non è una passeggiata, "è come mettersi un forno a microonde in testa"

Una comodità entrata nella routine di milioni di persone, ma che ha riportato al centro anche un doppio tema: da un lato i falsi allarmi sulle onde elettromagnetiche, dall’altro un rischio molto più concreto, quello per l’udito.

Una pendolare ascolta audio con auricolari Bluetooth in metro, simbolo dell’uso quotidiano e dei temi legati al volume d’ascolto.

Basta salire sulla metropolitana di Madrid, passare in una stazione nell’ora di punta o entrare in una palestra di quartiere per rendersene conto: le cuffie senza fili non sono più un accessorio da appassionati di tecnologia. Sono diventate normali, quasi invisibili proprio perché presenti ovunque. Sulle banchine, sugli autobus, nei parchi, tra chi corre prima di andare al lavoro.

Il motivo è semplice: niente cavi, poco peso, una custodia in tasca e la possibilità di passare da una playlist a una chiamata senza fermarsi. “Le uso sul bus, poi in ufficio per una call, poi mentre torno a casa”, racconta Marta, 34 anni, impiegata a Valencia. Una scena comune, ormai. E molto pratica.

Comfort, chiamate e cancellazione del rumore: le funzioni che hanno cambiato il modo di ascoltare

A spingere la diffusione delle cuffie Bluetooth sono state anche le funzioni arrivate negli ultimi anni: microfoni integrati, comandi touch, custodie con ricarica rapida e sistemi di cancellazione del rumore. In posti affollati — aeroporti, bar, stazioni, uffici open space — aiutano a tagliare almeno in parte il rumore di fondo, a seguire meglio una conversazione o ad ascoltare un podcast senza dover alzare troppo il volume.

Almeno in teoria. Perché non tutti i modelli sono uguali, e tra prodotti economici e fasce più alte la differenza si sente. Intanto, però, le abitudini sono cambiate: si ascolta più spesso e più a lungo, anche nei tempi morti. Una coda al supermercato, dieci minuti a piedi, l’attesa tra due treni. Piccoli pezzi di giornata riempiti da musica in cuffia, audiolibri, messaggi vocali e riunioni improvvisate.

Onde elettromagnetiche e microonde: perché il paragone non regge

Negli ultimi giorni è tornata a circolare sui social una frase attribuita all’esperto di longevità Patricio Ochoa, intervenuto a Radio Mitre: usare le cuffie Bluetooth, ha detto, sarebbe “come mettersi un forno a microonde in testa”. L’immagine colpisce, certo. Ma dal punto di vista fisico è fuorviante. È vero che sia il Bluetooth sia i forni a microonde usano onde elettromagnetiche. La differenza, però, sta nella potenza e nello scopo. Un forno a microonde serve a riscaldare il cibo e lavora con energie molto più alte.

Le cuffie, invece, trasmettono segnali a corto raggio, con potenze basse, sufficienti a collegarsi a uno smartphone a pochi metri. Le autorità sanitarie e gli enti tecnici inseriscono il Bluetooth tra le radiazioni non ionizzanti, la stessa famiglia delle onde radio: frequenze che non hanno energia sufficiente per ionizzare gli atomi o rompere legami chimici, diversamente da raggi X e raggi gamma.

Questo non vuol dire liquidare ogni dubbio con una battuta. Vuol dire distinguere tra paure generiche e rischi documentati. Secondo le valutazioni adottate a livello internazionale, l’esposizione dei normali dispositivi Bluetooth resta molto sotto i limiti previsti per il pubblico. Il paragone con il microonde funziona sui social. Non come spiegazione scientifica.

Il rischio reale è l’udito: volume alto, troppe ore e poca prevenzione

Il punto più concreto riguarda l’udito. L’Organizzazione mondiale della sanità lo ripete da anni: ascoltare a lungo ad alto volume, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti, può aumentare nel tempo il rischio di perdita uditiva. In questo caso non è il segnale Bluetooth a preoccupare i medici, ma la pressione sonora che arriva nell’orecchio, spesso per molte ore di fila.

Gli specialisti consigliano di tenere il volume a livelli moderati, fare pause e non ignorare i primi segnali: fischi, orecchio ovattato, difficoltà a seguire una conversazione dopo aver tolto le cuffie. Alcuni smartphone avvisano quando l’esposizione sonora supera certe soglie, ma l’avviso viene spesso chiuso senza pensarci troppo. “Se devo coprire il rumore della strada alzando al massimo, forse è meglio fermarsi un attimo”, ha spiegato un audioprotesista madrileno, riassumendo una regola di buon senso.

La cancellazione del rumore, se usata bene, può aiutare proprio perché riduce la tentazione di alzare troppo il volume nei luoghi rumorosi. Ma va gestita con attenzione, soprattutto quando si cammina nel traffico o si corre all’aperto: isolarsi troppo può far percepire meno auto, biciclette e segnali acustici. Le cuffie Bluetooth, insomma, non sono un forno a microonde in miniatura. Sono uno strumento comodo e diffusissimo. Da usare, però, con misura.