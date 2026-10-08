L'esperto di elettrodomestici lancia l'allarme: questo tipo di piano cottura è un disastro per la bolletta

Un piano cottura può sembrare identico a un altro, ma il modo in cui trasferisce il calore può incidere parecchio sui consumi quotidiani.

A richiamare l’attenzione è un esperto di elettrodomestici, che mette a confronto due tecnologie molto diffuse nelle cucine. Tra vetroceramica e induzione, la differenza non riguarda soltanto velocità e praticità. È soprattutto il percorso compiuto dall’energia a cambiare le cose.

Vetroceramica, il problema è tutto lì: prima scalda il vetro, poi la pentola

Nel caso della vetroceramica, il calore nasce dalle resistenze sistemate sotto la superficie. Prima scalda il vetro, poi arriva al fondo della casseruola o della padella. Un giro più lungo, meno efficiente.

Blázquez lo ha detto senza troppi giri di parole: “La vetroceramica consuma più elettricità dell’induzione, perché scalda il vetro prima della pentola”. In pratica, una parte dell’energia serve a portare in temperatura la piastra, non direttamente il cibo. E in cucina si nota: l’acqua ci mette di più a bollire, il piano resta caldo anche dopo lo spegnimento, il calore continua a disperdersi.

Secondo i dati citati da Frigicoll, il rendimento di una piastra vetroceramica tradizionale può aggirarsi intorno al 50%, anche se molto dipende dal modello, dalla potenza scelta e dal tipo di pentola usata. Numeri da prendere con cautela, certo. Ma la differenza tecnica resta.

Induzione, il campo elettromagnetico accorcia i tempi di cottura

Con l’induzione il meccanismo è diverso. Sotto il piano non ci sono resistenze che devono prima scaldare il vetro, ma bobine che producono un campo elettromagnetico. È questo a riscaldare direttamente il fondo della pentola compatibile. La superficie entra comunque in gioco, ma non è il primo passaggio.

Meno passaggi, meno dispersione. Per questo le piastre a induzione arrivano più in fretta alla temperatura desiderata e reagiscono meglio quando si alza o si abbassa la potenza. Chi prepara pasta, sughi o cotture delicate se ne accorge dopo pochi utilizzi.

Le stime richiamate da Frigicoll parlano, per l’induzione, di un rendimento che può arrivare tra l’80 e il 90%, a seconda dell’apparecchio e dell’uso che se ne fa. Non vuol dire che tutti vedranno lo stesso risparmio: contano le tariffe, le abitudini e il tempo passato ai fornelli. Però il principio è chiaro: l’energia va più dritta alla pentola.

Pentole, pulizia e costi: cosa guardare prima di scegliere

La scelta tra piano a induzione e piano in vetroceramica non dipende solo dai consumi. L’induzione richiede pentole e padelle con fondo ferromagnetico. Il controllo più semplice, ricordano spesso i tecnici, è quello della calamita: se resta attaccata alla base, di norma il recipiente è compatibile.

La vetroceramica, invece, accetta più tipi di pentole, e questo può contare se in casa c’è già un set completo. Poi c’è la pulizia. Sull’induzione, visto che il vetro si scalda soprattutto per contatto con la pentola, schizzi e residui tendono a bruciarsi meno in fretta. A piano freddo, spesso basta un panno umido.

Restano i costi iniziali, ancora molto variabili: un modello a induzione può costare di più e, in alcune case, può essere necessaria una verifica dell’impianto elettrico. Ma per chi cucina ogni giorno, ha spiegato Blázquez, la maggiore efficienza può diventare un criterio concreto. Non una moda, ma una scelta pratica.