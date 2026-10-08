L'errore nella privacy della TV in hotel che può seguirti fino a casa

Ma c’è un errore banale che può costare caro alla privacy: lasciare aperta la propria sessione dopo il checkout. Il rischio riguarda camere d’albergo, residence e strutture ricettive dove lo stesso televisore viene usato, giorno dopo giorno, da ospiti diversi.

Il punto è semplice, ma spesso ci si pensa troppo tardi: la TV dell’hotel non è un dispositivo personale. Quando si inseriscono email e password su app come Netflix, Prime Video, Disney+ o YouTube, il sistema può mantenere attiva la sessione per non chiedere le credenziali a ogni accesso.

Di solito la password non resta visibile sullo schermo. Il problema è un altro: se non si fa logout dall’app di streaming, chi entra nella stessa camera il giorno dopo può trovare l’account già pronto. “Molti utenti pensano che spegnere la TV basti”, ha spiegato in più occasioni Kurt Knutsson, divulgatore statunitense noto come CyberGuy. E invece no: spegnere il televisore non significa uscire dall’account.

Cosa possono vedere o usare gli ospiti successivi se dimentichi il logout

Chi trova una sessione Netflix ancora aperta sulla smart TV dell’hotel può usare l’abbonamento, guardare contenuti a carico del titolare, cambiare profilo o vedere parte della cronologia. Dipende dal servizio, dalle impostazioni dell’account e dal modello di TV. A volte compaiono solo i profili. In altri casi si vedono attività recenti e suggerimenti legati alle abitudini dell’utente. Può sembrare poco, ma basta per esporre gusti personali, routine familiari, nomi dei profili dei figli o preferenze private.

Una smart TV in camera d’hotel con schermata di accesso alle app di streaming, promemoria dei rischi di privacy se non si effettua il logout.

Netflix offre nelle impostazioni la funzione “Gestisci accessi e dispositivi”, utile per controllare dove l’account è stato usato di recente e per disconnettere da remoto i dispositivi non riconosciuti. C’è poi un aspetto meno evidente: alcune smart TV usano tecnologie di Automatic Content Recognition, sistemi in grado di riconoscere ciò che viene riprodotto sullo schermo e raccogliere dati di visione. Questo non significa che ogni televisore d’albergo colleghi quei dati a un ospite preciso. Ma su un dispositivo condiviso, meglio non rischiare.

Casting sicuro, HDMI e dispositivi personali: le alternative più prudenti in viaggio

La strada più sicura, quando c’è, è il casting sicuro dall’app del proprio telefono. Alcuni hotel usano sistemi pensati proprio per gli ospiti: permettono di mandare i contenuti alla TV della camera senza digitare la password sul televisore e, spesso, scollegano tutto in automatico al checkout. Basta una domanda alla reception: “Il casting si disattiva da solo quando lascio la stanza?”.

Se la risposta è vaga, meglio non dare nulla per scontato. Un’altra soluzione pratica è il cavo HDMI, collegando il laptop alla TV della camera e scegliendo l’ingresso giusto dal telecomando. Con tablet e smartphone può servire un adattatore USB-C o compatibile. Così le credenziali restano sul computer o sul telefono, cioè su dispositivi sotto il proprio controllo.

Attenzione però: in molti alberghi gli ingressi HDMI sono bloccati o già occupati da sistemi interni. Se si scollega qualcosa, va rimesso al suo posto prima di andare via. Anche la rete Wi-Fi dell’hotel va usata con un po’ di prudenza. I principali siti e servizi usano HTTPS, quindi le password non viaggiano in chiaro come un tempo, ma resta una rete non propria. Una VPN in viaggio può aggiungere un livello di riservatezza, soprattutto quando si accede ad account personali o servizi sensibili.

Checklist prima del checkout: disconnettere app, revocare dispositivi e proteggere le password

Prima di lasciare la stanza, insieme a valigia, caricabatterie e chiave magnetica, conviene ricordarsi un gesto in più: aprire ogni app usata sulla TV e premere “Esci” o “Disconnetti account”. Non basta chiudere l’app. Non basta spegnere il televisore. Se il dubbio viene quando si è già in taxi o in aeroporto, si può agire da remoto: su Netflix, per esempio, la sezione Gestisci accessi e dispositivi permette di trovare la TV usata di recente e rimuoverla dall’account.

Lo stesso vale per altri servizi, anche se cambiano nomi e percorsi dei menu. Se compaiono accessi sconosciuti, meglio cambiare password scegliendone una lunga e diversa dalle altre, magari creata con un password manager. Da evitare, sempre, il riuso della stessa combinazione già usata per email, social o home banking. Quando la piattaforma lo permette, è consigliabile attivare verifiche aggiuntive per accessi e modifiche dell’account. Il consiglio finale è semplice: in hotel, la smart TV va trattata come un dispositivo pubblico. Comoda, certo. Ma non vostra.