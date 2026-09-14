L'errore che commetti quando pulisci la tua friggitrice ad aria e che rovina per sempre il rivestimento antiaderente

La friggitrice ad aria è ormai entrata in tante cucine italiane. Comoda, veloce, pratica. Ma basta un errore banale nella pulizia per rovinarla prima del tempo: usare pagliette metalliche, spugne abrasive o detergenti troppo forti.
La friggitrice ad aria è ormai entrata in tante cucine italiane. Comoda, veloce, pratica. Ma basta un errore banale nella pulizia per rovinarla prima del tempo: usare pagliette metalliche, spugne abrasive o detergenti troppo forti.
Valentina Giungati
Pubblicato il 14 set 2026
L'errore che commetti quando pulisci la tua friggitrice ad aria e che rovina per sempre il rivestimento antiaderente

Il rischio è danneggiare il rivestimento antiaderente del cestello, far attaccare il cibo e accorciare la vita dell’elettrodomestico. Il punto non è soltanto togliere grasso e briciole dopo l’uso. È farlo senza graffiare le superfici interne, perché quando quella pellicola si rovina non torna più come prima.

L’errore più comune, con la friggitrice ad aria, è anche quello che viene più spontaneo: prendere una paglietta metallica o una spugna ruvida e sfregare il cestello per staccare i residui bruciati. Sembra la soluzione più rapida, soprattutto quando sul fondo restano grasso rappreso, panature secche o pezzetti di verdura incollati dal calore. In realtà è proprio così che si rovina l’antiaderente.

Le superfici interne, nella maggior parte dei modelli, sono coperte da uno strato pensato per resistere alla cottura, non a uno sfregamento aggressivo. Anche certi prodotti chimici, come solventi, ammoniaca o sgrassatori non adatti alle parti a contatto con il cibo, possono rovinare la superficie e lasciare odori difficili da mandare via. Nei manuali di molti produttori il consiglio è sempre lo stesso: meglio acqua calda, detergente delicato e un po’ di pazienza, invece di materiali abrasivi.

Perché il rivestimento antiaderente si rovina e non si recupera più

Il rivestimento antiaderente funziona perché crea una superficie liscia tra il cibo e il metallo del cestello. Quando si graffia, anche poco, quella protezione si interrompe. Da lì cominciano i problemi: gli alimenti si attaccano, la cottura diventa meno regolare e, alla pulizia successiva, viene naturale strofinare ancora di più. Un circolo vizioso.

Cestello di friggitrice ad aria con graffi e residui, accanto a una paglietta metallica sul piano cucina
Cestello della friggitrice ad aria con segni sull’antiaderente e paglietta metallica, simbolo dell’errore di pulizia da evitare.

Il guaio è che uno strato antiaderente rovinato non si sistema con un lavaggio più accurato, né con prodotti che promettono di “ravvivarlo”. Se il cestello della air fryer è graffiato, l’unica soluzione concreta è sostituire il pezzo, quando il produttore lo consente, oppure continuare a usare l’apparecchio sapendo che renderà meno. A volte il danno si vede subito: patatine incollate, pesce che si sfalda, panature che restano sul fondo. Altre volte arriva piano. Ma arriva.

La pulizia corretta dopo ogni uso: raffreddamento, cestello, interno ed esterno

La pulizia della friggitrice ad aria parte appena finita la cottura, ma senza correre. Prima si spegne l’apparecchio, si stacca la spina e si lascia raffreddare. Solo dopo si tolgono cestello e vaschetta, facendo attenzione a eventuali gocce di grasso ancora calde. Alcuni pezzi estraibili possono andare in lavastoviglie, ma non vale per tutti i modelli: la regola resta controllare sempre il manuale del produttore.

Per l’interno bastano un panno umido o una spugna morbida, acqua tiepida e poco detergente delicato. Se ci sono incrostazioni, meglio lasciarle ammorbidire qualche minuto con acqua calda. In alternativa si può usare un po’ di bicarbonato o una miscela leggera con aceto, senza sfregare con forza. L’esterno va passato con un panno umido e poi asciugato bene. Prima di rimontare tutto, cestello e accessori devono essere completamente asciutti: l’umidità trattenuta può favorire cattivi odori e rendere meno pulita la cottura successiva.

Residui, fumo e cattivi odori: i segnali che la manutenzione non basta

Una friggitrice ad aria sporca si fa notare. Il primo segnale è l’odore: se durante il preriscaldamento arriva sentore di bruciato, spesso sul fondo o sulle pareti sono rimasti grasso e pezzi di cibo. Il secondo è il fumo, che può comparire quando quei residui vengono scaldati di nuovo ad alta temperatura.

Non è solo un fastidio in cucina. Grasso vecchio e briciole possono cambiare il sapore degli alimenti, ostacolare il passaggio dell’aria calda e rendere la cottura meno uniforme. Per limitare il problema, molti usano carta forno forata o accessori compatibili, facendo però attenzione a non bloccare il flusso d’aria. Anche evitare di riempire troppo il cestello aiuta: meno cibo ammassato significa meno unto depositato e risultati più regolari.

La regola, alla fine, è semplice: pulire la friggitrice ad aria dopo ogni utilizzo, con strumenti delicati e senza improvvisare. Bastano pochi minuti, se si interviene subito, per evitare incrostazioni, fumo e sostituzioni anticipate. E soprattutto per proteggere il cestello antiaderente, la parte che più di tutte decide quanto a lungo l’elettrodomestico continuerà a funzionare bene.

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