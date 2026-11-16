Leroy Merlin ha la soluzione per chi vuole asciugare i vestiti senza spendere un capitale

Soprattutto negli appartamenti senza asciugatrice. Il 9 novembre 2026, secondo una segnalazione di Xataka Smart Home, è tornato sotto i riflettori il copristendino riscaldato Rayen: un kit venduto online a partire da 54,83 euro, pensato per far asciugare prima i panni senza dover comprare un nuovo elettrodomestico.

Con l’arrivo del freddo la scena è sempre la stessa: panni stesi in soggiorno, finestre chiuse, termosifoni accesi quando si può e quell’odore di umido che resta in casa più del dovuto. Negli appartamenti piccoli, magari un bilocale in affitto o una casa senza balcone coperto, una lavatrice fatta la sera può restare sullo stendino anche per due giorni. E intanto arrivano condensa sui vetri e umidità sulle pareti.

La soluzione più comoda, certo, è l’asciugatrice. Ma non tutti hanno spazio, una presa adatta o il budget per comprarla. C’è anche chi la evita per i consumi, per il rumore o per paura di rovinare i capi più delicati. Da qui l’interesse per soluzioni a metà strada: accessori meno ingombranti, non veri elettrodomestici, ma pensati per rendere più semplice il bucato invernale.

Rayen, il telo riscaldato che chiude lo stendino come un piccolo armadio

Il prodotto segnalato è il Rayen copristendino con riscaldatore. In pratica, un telo con cerniera da sistemare sopra uno stendino già presente in casa. La struttura metallica non è inclusa: serve quindi avere un tendedero pieghevole, cioè il classico stendino ad ali o da pavimento. Una volta stesi i panni, il telo li avvolge e il modulo interno fa circolare aria tiepida nello spazio chiuso.

Le misure dichiarate parlano di una lunghezza regolabile da 105 a 180 centimetri, con circa 56 centimetri di larghezza e 106 centimetri di altezza. Dovrebbe quindi adattarsi a molti stendini domestici, anche se prima di comprarlo è meglio prendere le misure di quello che si usa già. Il prezzo indicato nella segnalazione è di 54,83 euro su Amazon; su altri rivenditori, tra cui Leroy Merlin nel confronto riportato, la cifra può cambiare anche parecchio. Nella scheda dell’offerta viene infatti precisato che “il prezzo potrebbe variare”.

Il funzionamento è piuttosto semplice. Si stende la biancheria, si chiude il telo riscaldato e si lascia agire il flusso d’aria. Non c’è cestello, non c’è rotazione, non c’è un carico da svuotare alla fine. Solo aria calda trattenuta attorno ai vestiti, come in un armadietto provvisorio per l’asciugatura.

Consumi, tempi e tessuti: cosa cambia rispetto a stendini elettrici e asciugatrici

Rispetto ai comuni stendini elettrici, che scaldano soprattutto le barre a contatto con i panni, il sistema Rayen crea una piccola camera chiusa. Il calore resta dentro più a lungo e può distribuirsi meglio, raggiungendo anche le parti dei capi che non toccano direttamente le aste. Una differenza utile, soprattutto con felpe, jeans leggeri o asciugamani piccoli.

Tra i vantaggi indicati dal produttore e ripresi dalla recensione c’è anche la protezione del bucato da polvere e odori. La chiusura con cerniera isola i capi dal resto della stanza e limita la dispersione dell’umidità nell’aria, anche se non la elimina come farebbe un sistema con scarico o condensazione. Chi lo usa in una stanza piccola, quindi, dovrà comunque arieggiare. Anche solo per dieci minuti, la mattina.

Per i tessuti, il punto è l’assenza del tamburo. Una asciugatrice tradizionale lavora con movimento e calore: due fattori che, su alcuni capi, possono favorire usura, restringimenti o pieghe. Il copristendino riscaldato, invece, lascia i vestiti fermi e li espone a un flusso d’aria più delicato. Per questo viene indicato come adatto anche a lana, seta o abbigliamento tecnico, sempre rispettando le etichette di lavaggio.

Resta però il nodo dei tempi. Non ci sono dati certificati e confrontabili su una lavatrice completa. È quindi corretto parlare di asciugatura accelerata, non di sostituzione piena dell’asciugatrice. Per più carichi uno dopo l’altro, una macchina a pompa di calore resta più veloce.

A chi conviene davvero: case piccole, affitti e spazio da controllare prima dell’acquisto

Il copristendino Rayen può essere utile a chi vive in un appartamento piccolo, non ha una lavanderia, non può installare una asciugatrice o cerca un aiuto nei giorni di pioggia. Si monta sullo stendino che si ha già in casa, si usa quando serve e si ripone quando il tempo migliora. Per studenti, affittuari e famiglie con poco spazio, il prezzo sotto i 55 euro nella promozione segnalata lo rende più accessibile di un grande elettrodomestico.

Qualche limite, però, va messo in conto. Alla massima apertura il sistema arriva a 180 centimetri di lunghezza: in un soggiorno stretto o in una camera già piena può diventare ingombrante. Serve anche una presa elettrica vicina e un minimo di attenzione durante l’uso, come per qualunque apparecchio riscaldante in casa.

Non è quindi la soluzione per chi deve asciugare due lavatrici di fila prima di sera. È piuttosto un compromesso: meno potente di una asciugatrice, più efficace di uno stendino lasciato al freddo, utile quando fuori piove e dentro casa lo spazio è poco. In molti appartamenti, alla fine, la differenza passa proprio da lì.