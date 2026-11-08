Lente di ingrandimento sul telefono: attenzione, sconosciuti sono connessi al tuo smartphone

Un piccolo simbolo comparso sullo smartphone può attirare poca attenzione, ma in alcuni casi segnala una situazione che merita verifiche immediate e molta prudenza.

Su alcuni iPhone, gli avvisi relativi alla sicurezza personale possono riguardare oggetti vicini e i loro movimenti. Non significa necessariamente che un estraneo abbia accesso al telefono, ma è importante comprendere cosa segnala davvero l’avviso prima di ignorarlo. Le indicazioni di Apple aiutano a distinguere gli episodi innocui dai casi che richiedono controlli più approfonditi.

Quando compare la notifica: AirTag, AirPods e dispositivi della rete “Dov’è”

L’avviso più conosciuto è quello con la scritta “Un AirTag si muove con te”. Sullo schermo compare una lente rossa puntata verso un simbolo di posizione: è il modo scelto da Apple per dire che un dispositivo della rete “Dov’è” è stato rilevato vicino all’utente per un certo tempo. Può essere un AirTag, ma anche un paio di AirPods o un accessorio Bluetooth compatibile con la localizzazione Apple.

A volte la spiegazione è banale: un tracker lasciato in una valigia, in uno zaino, in un mazzo di chiavi finito nell’auto di un’altra persona. Succede. La stessa tecnologia, però, può anche essere usata per seguire qualcuno senza permesso. Per questo Apple invia avvisi automatici quando un dispositivo non sembra più viaggiare con il proprietario, ma con qualcun altro.

Le verifiche immediate: far suonare il tracker, localizzarlo e controllare borse, vestiti e auto

Davanti a una notifica del genere, le due cose da evitare sono ignorarla e farsi prendere dal panico. Il primo passo è aprire l’avviso sullo smartphone e seguire le indicazioni di iOS. Spesso si può premere “Fai suonare”: il tracker emette un segnale acustico e diventa più semplice trovarlo.

Se è disponibile, la funzione “Trova nelle vicinanze” mostra anche distanza e direzione, così la ricerca si restringe. Poi serve un controllo concreto: borse, tasche interne delle giacche, zaini dei figli, vano portaoggetti, sedili e bagagliaio dell’auto.

Il tracker potrebbe essere lì per caso, magari dentro un oggetto prestato. Oppure potrebbe essere stato nascosto. “Prima bisogna capire da dove arriva”, spiegano nelle guide di supporto Apple, che invitano a non sottovalutare l’avviso.

Come disattivare il dispositivo e impostare correttamente le notifiche di sicurezza

Una volta trovato il dispositivo sconosciuto, l’iPhone permette di vedere alcune informazioni e di seguire la procedura per disattivare il tracker, in modo che non continui a condividere la posizione. Nel caso di un AirTag, Apple spiega anche come togliere la batteria. Se la situazione sembra sospetta, soprattutto se il dispositivo è stato nascosto in modo evidente, è prudente conservarlo e rivolgersi alle forze dell’ordine.

Per ricevere questi avvisi, però, alcune impostazioni devono essere attive: Bluetooth, servizi di localizzazione e notifiche di tracciamento. Da Impostazioni si può controllare che le notifiche siano abilitate; nell’app Dov’è, alla voce degli oggetti rilevati, si possono vedere eventuali dispositivi sconosciuti individuati di recente.

Anche Android, nelle versioni più recenti supportate dai servizi Google, prevede avvisi contro tracker Bluetooth sconosciuti: cambia il simbolo, non il senso. Se il telefono avvisa, meglio controllare. Subito.