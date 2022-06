Lenrue mini Cassa wireless con LED a 19€

Piccola, compatta ma potente, questa mini cassa wireless di Lenrue crea l’atmosfera giusta durante i tuoi viaggi, le feste in spiaggia, i party in piscina e in generale tutte le attività all’aperto. Con una sola ricarica permette di raggiungere ben 5 ore di riproduzione musicale continua. Costa solo 19€ e spicci, incluse spedizioni Prime.

Compatto e robusto, questo mini cassa wireless può contare su bassi profondi e un suono ragionevolmente cristallina per questa classe di dispositivi; ma la musica non è la sua unica vocazione: dispone anche di un microfono integrato con cui è possibile effettuare conversazioni telefoniche e chiamate FaceTime in vivavoce di gruppo, o impartire comandi vocali a Siri, Bixby, Alexa e Google Assistant.

, ed è dotato di una Le sue caratteristiche più interessanti però sono due. La prima è la disponibilità di ingressi audio multipli ovvero Bluetooth fino a 10 m, alloggiamento scheda TF e ingresso AUX da 3,5 mm per dispositivi cablati. L’altra feature è la presenza di luci LED per contribuire a creare un’atmosfera ancora più viva.

Infine, la batteria integrata ad alta capacità da ben 1.000 mAh che forniscono 5 ore/60 canzoni di riproduzione continuativa. È il gingillo ideale da mettere in valigia o nello zaino se parti con gli amici in vacanza, o se devi creare l’atmosfera giusta con la dolce metà dall’altra parte del mondo.