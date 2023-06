Lenovo ThinkPad PREZZO STRACCIATO su eBay per poche ore!

Se stai cercando un laptop affidabile, potente ed elegante per le tue attività professionali, non puoi perdere l’offerta straordinaria su eBay per il Lenovo ThinkPad T470 ricondizionato! Con un prezzo incredibile di soli 299,90€, e una percentuale di sconto da scoprire, potrai portare a casa un laptop di alta qualità che soddisferà tutte le tue esigenze lavorative.

Il Lenovo ThinkPad T470 è il partner ideale per coloro che necessitano di un laptop potente e affidabile. Grazie alla sua costruzione di alta qualità e alle sue specifiche tecniche avanzate, potrai affrontare le tue attività lavorative con efficienza e stile.

Processore: Il Lenovo ThinkPad T470 è equipaggiato con un potente processore che ti garantisce prestazioni elevate e una risposta rapida. Potrai svolgere compiti complessi, multitasking e utilizzare applicazioni impegnative senza problemi, mantenendo sempre la massima produttività.

Memoria RAM: Con una generosa quantità di memoria RAM, il ThinkPad T470 ti offre la possibilità di gestire senza sforzi più applicazioni contemporaneamente e di eseguire operazioni complesse senza rallentamenti. Avrai a disposizione la potenza necessaria per lavorare in modo efficiente e senza interruzioni.

Archiviazione: Questo laptop è dotato di un'ampia capacità di archiviazione che ti permette di salvare tutti i tuoi documenti, file e progetti in un unico luogo. Non dovrai preoccuparti della mancanza di spazio e potrai organizzare la tua vita digitale in modo semplice e ordinato.

Schermo: Il display del Lenovo ThinkPad T470 offre una qualità visiva eccezionale. Potrai goderti immagini nitide, colori vividi e un'ottima definizione che renderanno l'esperienza visiva coinvolgente e piacevole. La dimensione dello schermo ti permette di lavorare comodamente e di avere una visione chiara dei tuoi contenuti.

Tastiera retroilluminata: La tastiera retroilluminata del ThinkPad T470 ti consente di lavorare comodamente anche in ambienti poco illuminati. Sarai in grado di digitare con precisione e velocità anche al buio, garantendo una produttività costante in ogni situazione.

Con un investimento di soli 299,90€, puoi portare a casa un laptop affidabile, potente ed elegante che si adatta alle tue esigenze lavorative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.