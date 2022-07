Se ultimamente hai fatto un giro su i principali siti che parlano di tecnologia, avrai sicuramente letto dell’ultimo Chromebook di Lenovo. L’IdeaPad Duet è considerato un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità-prezzo e oggi lo puoi acquistare ad un cifra che facciamo fatica a credere sia reale.

Nei giorni del Prime Day 2022, il best buy di Lenovo è il Duet Chromebook 4/64GB a 189 euro, ovvero 160 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Come è facilmente intuibile dal nome, si tratta di un device che nasce come tablet ma che all’occorrenza può essere utilizzato anche come un notebook, con tanto di tastiera e trackpad. La tastiera è di tipo “plug-in”, e si aggancia al device tramite magneti e connettori Pogo.

La diagonale del display IPS Full HD (1920 x 1200) misura 10.1″, con luminosità massima di 400 nit. Sotto la scocca batte un processore MediaTek P60T (8C, 4x A73 @2.0GHz + 4x A53 @2.0GHz), accompagnato da 4GB di RAM e 64GB di archiviazione. Sul retro c’è una fotocamera da 8MP, sul fronte è invece da 2MP.

Il Lenovo IdeaPad Due Chromebook 2-in-1 è un dispositivo per tutti, grandi e piccini, ma non deve essere preso in considerazione da chi vuole una macchina per l’editing o svolgere attività molto più energivore e che richiedono specifiche tecniche ben diverse. È fluido nelle operazioni di tutti giorni, come consultare la posta elettronica, utilizzare la suite di Office, guardare contenuti in streaming ed effettuare videocall.