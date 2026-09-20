L'elettrodomestico che ti fa dire addio a forno e friggitrice e ti consente di fare il barbecue in casa

L’Airfryer Ninja Foodi 5-in-1 EG351EU è tra le offerte più gettonate. Il motivo è semplice: promette di fare il lavoro di forno, friggitrice ad aria e barbecue domestico con un solo apparecchio.

Il Ninja Foodi 5-in-1 EG351EU è stato segnalato da Carrefour a 159,99 euro, mentre il prezzo abituale viene indicato intorno ai 200-220 euro. Uno sconto non trascurabile, soprattutto per un piccolo elettrodomestico di fascia medio-alta. E ancora di più in un periodo in cui molte famiglie controllano con attenzione spese e consumi in casa.

Il modello, va detto, non viene proposto come una normale friggitrice ad aria. L’idea è quella di un apparecchio da tenere fisso sul piano cucina, pronto all’uso. In pratica: evitare di accendere il forno grande per preparazioni rapide e riunire più funzioni in un solo prodotto, senza riempire la cucina di elettrodomestici.

La promozione dipende però dalla disponibilità nei punti vendita o sul sito Carrefour e può cambiare anche nel corso della giornata. Come sempre per le offerte online, il prezzo va controllato al momento dell’acquisto. Il ribasso, intanto, ha già attirato l’attenzione di chi cerca un buon affare per la cucina.

Grill d’interno fino a 265 °C: l’effetto barbecue senza uscire di casa

Uno dei punti forti dell’Airfryer Ninja Foodi 5-in-1 è la funzione grill d’interno. Serve a ottenere una cottura simile a quella del barbecue, ma senza carbonella, fumo pesante o balconi trasformati in cucine all’aperto. La piastra in metallo, secondo i dati del marchio, arriva fino a 265 °C.

Un air fryer multifunzione in cucina con pollo, verdure e patatine, esempio di cottura rapida in stile forno e grill.

A quella temperatura l’apparecchio promette di lasciare le classiche righe della griglia su bistecche, hamburger, spiedini, filetti di pesce e verdure. Non è solo una questione di aspetto: una superficie molto calda aiuta a sigillare gli alimenti e a ridurre i tempi di cottura. Per chi vive in appartamento, magari con una cucina piccola, è proprio questo l’argomento più convincente.

Il sistema usa la tecnologia Cyclonic Air, cioè un flusso rapido di aria calda che gira attorno al cibo. Secondo Ninja, permette una cottura fino al 50% più rapida rispetto a un forno ventilato tradizionale. È un dato dichiarato dal produttore e, come sempre, dipende da cosa si cucina, dalla quantità inserita e dalla temperatura scelta.

Cinque funzioni in un solo apparecchio: air fry, arrosto, forno, grill e disidratazione

Il Ninja Foodi EG351EU offre cinque modalità di cottura, gestite dal pannello con display LCD. La funzione Grill è pensata per carne, pesce e verdure. Air Fry frigge con aria calda. Roast serve per arrosti e pollame. Bake riprende la cottura da forno, quindi gratin, lasagne e dolci. Dehydrate, invece, permette di essiccare frutta, erbe aromatiche e piccoli snack.

La modalità Air Fry, secondo quanto indica il marchio, riduce fino al 75% i grassi rispetto alla frittura tradizionale. Anche in questo caso il confronto arriva dal produttore e va letto senza esagerazioni: non rende le patatine un alimento leggero, ma limita l’uso dell’olio rispetto alla frittura in padella o in friggitrice. La differenza, però, si nota. Soprattutto quando arriva il momento di pulire.

Il vantaggio principale resta la versatilità. Una sera si può preparare un pollo con verdure, il giorno dopo burger e patate, poi una teglia di lasagne o mele essiccate per la colazione. Tutto con lo stesso apparecchio. Per chi ha una casa piccola, o semplicemente non vuole accumulare accessori in cucina, è un aspetto concreto.

Capacità da 5,7 litri, consumi e pulizia: cosa cambia nell’uso quotidiano

La vasca da 5,7 litri mette questo Airfryer Ninja tra i modelli adatti a una famiglia di tre o quattro persone. In base alle specifiche indicate, può cuocere fino a quattro hamburger insieme oppure un pollo intero da circa 1,4 kg. Le dimensioni, 35,5 x 28 x 43 cm, lo rendono più grande di un tostapane, certo, ma ancora gestibile su un piano cucina di dimensioni medie.

Quanto ai consumi, la potenza dichiarata è di 1760 W. Non è bassa, ma il possibile vantaggio rispetto a un forno tradizionale sta nei tempi più brevi di preriscaldamento e cottura. Se resta acceso per meno minuti, in molti casi consuma anche meno energia. È una delle ragioni per cui apparecchi di questo tipo sono entrati nelle cucine di chi cerca soluzioni rapide per i pasti di tutti i giorni.

Poi c’è la pulizia, che spesso decide il destino di un elettrodomestico dopo le prime settimane. Il cassetto, la piastra grill e il cestello Crousti hanno rivestimento antiaderente e, secondo la scheda del prodotto, possono andare in lavastoviglie. Nella confezione è prevista anche una spazzola per togliere i residui dalla griglia. Un dettaglio piccolo, ma utile: perché un apparecchio resta davvero sul piano di lavoro solo se semplifica la vita, anche dopo cena.