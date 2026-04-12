L'elenco ufficiale di App diramato dalle forze dell'ordine da rimuovere istantaneamente dai dispositivi: sia Android che iOS

Le forze dell’odine recentemente hanno diramato quella che è la lista delle app da rimuovere dal telefono cellulare.

Nelle ultime ore l’FBI ha diffuso un avviso ufficiale relativo alla sicurezza delle applicazioni installate su dispositivi mobili, in particolare su iPhone e sistemi Android. L’attenzione si concentra su una categoria ampia di software che, pur apparendo legittimi, possono rappresentare un rischio concreto per la protezione dei dati personali e la riservatezza degli utenti.

Le indagini condotte hanno evidenziato criticità legate non solo a malware tradizionali, ma anche a applicazioni diffuse e regolarmente disponibili sugli store digitali, in grado di operare in modo meno evidente ma altrettanto invasivo.

Applicazioni sotto osservazione e possibili legami internazionali

Secondo quanto emerso, una parte delle preoccupazioni riguarda applicazioni sviluppate da società o gruppi già oggetto di verifiche in passato. Tra i casi citati figurano software riconducibili a ByteDance, come TikTok, WeChat e CapCut, oltre a prodotti legati al marchio Kaspersky.

L’elemento centrale non è la presenza di un divieto esplicito, ma il rischio associato a possibili connessioni con governi stranieri o contesti normativi meno trasparenti, che potrebbero incidere sulla gestione dei dati raccolti dagli utenti.

Permessi estesi e raccolta di dati sensibili

Un tratto comune a molte delle applicazioni considerate critiche è la richiesta di autorizzazioni ampie e non strettamente necessarie rispetto alle funzioni dichiarate. Alcuni software possono accedere a informazioni come posizione in tempo reale, contenuti della galleria, contatti e cronologia di navigazione.

In determinati casi, è stata rilevata la possibilità di installare componenti aggiuntivi senza un consenso esplicito, aprendo scenari legati a attività di monitoraggio o raccolta dati non trasparente. Questo tipo di comportamento rappresenta uno dei principali indicatori di rischio nel contesto della sicurezza mobile.

L’avviso non individua una lista univoca di applicazioni da rimuovere, ma evidenzia alcune tipologie particolarmente sensibili. Tra queste rientrano le VPN gratuite di provenienza non verificata, le tastiere virtuali di terze parti e i gestori di file poco conosciuti.

Si tratta di strumenti che, per loro natura, richiedono accesso a informazioni potenzialmente sensibili, ma che in alcuni casi estendono queste richieste oltre quanto necessario. Questo comportamento può tradursi in una raccolta eccessiva di dati, non sempre giustificata dalle funzionalità offerte.

Come valutare il livello di sicurezza di un’app

In assenza di un elenco ufficiale di applicazioni vietate, la valutazione della sicurezza resta in gran parte affidata all’utente. Alcuni elementi assumono un ruolo centrale, a partire dalla trasparenza dello sviluppatore, che dovrebbe essere chiaramente identificabile e operare in contesti normativi affidabili.

Anche le autorizzazioni richieste rappresentano un indicatore rilevante: un’applicazione dovrebbe limitarsi ai permessi strettamente necessari al proprio funzionamento. La presenza di richieste incongruenti rispetto alle funzioni dichiarate può segnalare un comportamento anomalo.

Ulteriori segnali possono emergere dall’analisi delle recensioni, del numero di download e della frequenza degli aggiornamenti. In particolare, aggiornamenti frequenti e privi di spiegazioni dettagliate possono indicare modifiche strutturali non immediatamente comprensibili, che meritano attenzione.